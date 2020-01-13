Galatasaray, Koç, Bilkent mezunu hakim ve savcılar geliyor

2023'te tamamlanması hedeflenen yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki en önemli düzenlemelerden biri hakim-savcı yardımcılığıydı. Bu sistemle, yargı mensupları kürsüye çıkmadan önce belirli bir süre kıdemli meslektaşları nezaretinde işlemleri izleyecek. Sonrasındaki sınavı geçerlerse hakim-savcı cüppesi giyecekler. Yeni yargı vizyonu çerçevesinde Türkiye Adalet Akademisi'ndeki hakim-savcı adaylarının eğitim müfredatı da değişiyor öğrenci profili de. Aralarında Bilkent, Koç ve Galatasaray gibi üniversitelerden mezunlar var.

YENİ yargı vizyonu çerçevesinde Türkiye Adalet Akademisi'ndeki (TAA) hakim-savcı adaylarına verilen eğitim de değişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, benim de katıldığım 2019 yılı değerlendirme toplantısında Akademi'de yeni vizyonla ve uygulamaya dayalı eğitim verildiğini, yeni bir uygulama adliyesi yapıldığını, hakim-savcı yardımcılığı sistemine geçiş için de çalışıldığını söyledi. Bakan Gül'ün bu açıklamasının ardından TAA Başkanı Muhittin Özdemir'i aradım. Başkan Özdemir, yeni müfredatı şöyle anlattı:

MÜFREDAT TASLAĞI HAZIR

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre "Çeşitli üniversitelerde çalışan on farklı akademisyen 'Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Müfredat Taslağı'nı hazırladı. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız. Yeni eğitim modeli 'tamamlayıcı hukuk eğitimi', 'sürdürülebilir hukuk eğitimi' ve 'kişisel mesleki gelişim eğitimi' olmak üzere üç temel alanda yoğunlaşacak. Yeni sistemle eğitim müfredatında sadeleşmeyi, eğiticilerde profesyonelleşmeyi, zengin içerikli ve pratik faydası olan eğitim materyalleri ile interaktif ve görüntülü eğitim modellerini kullanmayı hedefliyoruz.

ADALET PSİKOLOJİSİ VE STRES YÖNETİMİ



Amacımız bir sistem dahilinde, mesleki eğitim ve öğretimi, kişisel ve entelektüel gelişimi sağlayarak hakim ve savcıların topluma ve milletimize yön veren liderler olmasına katkıda bulunmaktır. 'Kişisel gelişim uygulamaları' başlığında adaylara ilk kez Türk yargı kültürü, adalet psikolojisi, iletişim, stres yönetimi, avukatlık uygulamaları gibi yeni dersler de eklendi. Uygulamayı bilen aday yetiştirme vizyonu ışığında kararların gerekçeli yazılması, iddianamenin değerlendirilmesi, tensip nasıl yapılır gibi konuların hepsi artık ayrı bir ders olarak müfredata girdi.

İNTERAKTİF DİJİTAL EĞİTİM

Her dersin bir modülü olacak, her hoca dersi aynı şekilde anlatacak. Eğitimin kalitesi denetlenebilecek. Uzaktan eğitim sistemine de bu modüllerin entegrasyonunu sağlayacağız. Eğitim dijitalleşecek. Ölçme-değerlendirmeyi de dijital ortamda yapacağız. Mesela eğiticimiz programdan bir olay verecek ve bu konuda iddianame düzenlenmesini ya da gerekçeli karar yazılmasını isteyecek. Tüm bunları gerçekleştirirken Akademi'de yüz yüze eğitimden de vazgeçmiyoruz. Eğitimi daha çok interaktif hale getirme hedefindeyiz. Adaylarımız sabah teorik, öğleden sonra pratik ve seminer şeklinde ders alacak. 40 yerine 25'şer kişilik gruplar halinde eğitim vereceğiz. 100 idari yargı adayımızda ilk kez bu sistemi deneyeceğiz."

ÖĞRENCİ PROFİLİ DEĞİŞMİŞ



Bu ay sonu mesleğe girecek bin 410 hakim ve savcı adayından 560'ı kadın, 850'si erkek. Kadın adayların oranı yüzde 40'lara yükselmiş. Adayların profili ise farklılaşmış durumda. Adaylardan 85'i Avrupa Konseyi'nin İnsan Hakları Eğitim Programı'ndan (HELP) eğitim sertifikası almış. 40'ı da İngilizce eğitim programlarına katılmış. Bu adaylardan dördü Bilkent, Koç ve Galatasaray gibi Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden mezun.

Başkan Özdemir'e bu değişimi nasıl karşıladığını sorduğumda, "Bütün üniversite mezunlarımız birbirinden değerli tabii ki. Bilkent, Galatasaray ve Koç gibi yabancı dilde eğitim veren üniversitelerin öğrencilerinin hakim ve savcı olmayı tercih etmeleri mesleğin itibarı ve talep edilmesi açısından çok güzel. Bundan dolayı çok mutluyum" yanıtı verdi. Yeni nesil hakim-savcılar geliyor.

SAYILARLA TAA

Ankara Ahlatlıbel'deki yerleşke 132 bin metrekare, 25 bin 413 metrekare kapalı alana sahip.

Bir idari, iki eğitim, bir yatakhane, bir yemekhane olmak üzere beş bina var.

Kütüphanede 36 bin kitap bulunuyor.

Hukuk alanında Türkiye'nin en büyük elektronik kütüphanesinin kurulması için çalışılıyor.

Şu anda 500 aday, 9'u kadrolu 70 öğretim üyesi tarafından eğitiliyor.

2019'da 1053'ü kadın, 1621'i erkek 2 bin 674 adaya eğitim verildi.

110 programda 7 bin 817 hakim ve savcı meslek içi eğitim gördü.