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Kaçak yapıya arsa değerine göre ceza

Meclis'te bugün görüşülmeye başlayacak düzenlemeyle kaçak yapılara aykırılığın metrekaresine göre kesilen ceza sistemi değişiyor. Artık arsa değeri de cezalara eklenecek. Böylece her ilde uygulanacak ceza oranları değişecek. Bakan Kurum, mevcutta 10 bin 461 TL olan bir cezanın İstanbul Beykoz'da 45 bin, Maslak'ta 1 milyon 360 bin TL'ye çıkacağını söyledi.
 13 Ocak 2020 09:29
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Kaçak yapıya arsa değerine göre ceza

Kaçak yapılardan ada bazlı düzenlemeye, binalara yükseklik sınırlamasından imar barışından yararlananlara yönelik güçlendirme imkanına kadar gayrimenkul sektöründe köklü değişiklikler yapacak düzenleme bugün Meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, düzenlemenin sahadan gelen talepler doğrultusunda Meclis'le birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde milletvekillerince hazırlandığını söyledi. Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Arnavutluk'ta gazetecilere bilgi veren Bakan Kurum, kaçak yapılara uygulanacak ceza miktarlarının illere göre değişiklik göstereceğini ifade etti. "İstanbul'daki kaçak yapıyla Ardahan'daki kaçak yapı ceza olarak aynı muameleyi görüyor" diyen Kurum, "Burada hem bina yapım bedeli hem de arsa rayiç bedelinin eklendiği bir düzenleme var. Bu çerçevede İstanbul'un hangi bölgesindeyse, o bölgedeki arsa değeri neyse bina yapım maliyetine o arsa değerini de ekleyerek ceza keseceğiz. Mesela Bayburt'ta üçüncü sınıf bir kaçak yapıyla alakalı ceza 14 bin lirayken Ankara Çayyolu'nda 110 bin lira, İstanbul Beykoz'da 45 bin lira, Maslak'ta 1 milyon 360 bin lira olacak. Artık arsa rayici de buraya eklenecek" değerlendirmesini yaptı. Bakan Kurum'un örneğini verdiği 500 metrekare arsa üzerinde inşa edilen 250 metrekarelik ruhsatsız iki katlı müstakil bir kaçak yapıya mevcut düzenlemede her ilde 10 bin 461 lira ceza uygulanıyor.

21 BİN AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Havadan, karadan ve denizden 35 ilde korunan alanlar için yürütülen çalışmaların tamamlandığını kaydeden Kurum, şöyle konuştu: Ülkemiz genelinde 21 bin adet İmar Barışı'na aykırı kaçak yapı tespit ettik. Bunlardan 3 bin 295 adedinin yıkımını gerçekleştirdik. İçerisinde Ayder, Uzungöl, Kapadokya, Salda ve Bodrum'un da olduğu korunan alanlarımızda toplam 4 bin 659 kaçak yapı tespit ettik. Bu yapıların yaklaşık iki bini için suç duyurusunda bulunduk, binin üzerinde de yıkım yaptık."

KAÇAK YAPIYA TAPU ŞERHİ

Teklifle kaçak yapıların satış ve kiralanması da engellenecek. Kaçak yapı yapılması halinde tapulara şerh koyulacağını kaydeden Bakan Kurum "Kaçak yapıların ilgili idarece yıkılmaması durumunda bakanlık yıkımı gerçekleştirecek" dedi. Yıkım maliyeti ise yüzde 100 fazlasıyla idareden tahsil edilecek.

DENETÇİ SAYISI ÜÇ BİNE ÇIKACAK

Türkiye'nin her yerinde kaçak yapılaşmayla mücadele ettiklerini belirten Kurum "Bu amaçla; şimdiye kadar bin 100 Bakanlık personeline denetçi belgesi verdik. Geçtiğimiz ay da denetçi sayımızı yaklaşık iki kat artırarak 2 bin 100'e çıkardık. Bu yıl sayıyı üç bine çıkaracağız" dedi.

100 bin konuta 809 bin başvuru

15 Ocak 2020 tarihinde başvuruları bitecek olan 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesine dün itibariyle 809 bin 660 başvuru yapıldı. Bu başvuruların büyük kısmı İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa illerinden geldi.

Parsel bazlı plan yapılamayacak

Parsel bazında imar değişikliği artık yapılamayacak. Plan değişiklikleri ada bazında yapılarak sağlıklı kentleşme sürecine destek olunacak. Ada bazında yapılacak değişiklikler sonrası ortaya çıkabilecek değer artışı kişilerin değil kamunun olacak.

'Güçlendirme ruhsatı' geliyor

İmar Barışı'na başvurmuş yapılarda, yapı kayıt belgesi alınmış olması halinde aynı kontörü, gabariyi, yüksekliği geçmeyecek şekilde güçlendirme yapabilmenin önünü açıyoruz. Belediyeler güçlendirme ruhsatı verecek. Bu da kentsel dönüşümde bir milat olacak.

Sadece 500 bin nüfus gelecek

Kanal İstanbul bölgesine 226 bin kişi yaşıyor. Belediyelerin onayladığı planlarda geleceğe yönelik nüfus 360 bin olarak belirtilmiştir. Bizim yaptığımız planlamada 500 bin yeni nüfus gelmesi öngörülüyor. Buradaki maksimum nüfus 860 bin olacak.

Tapu sorgulama kısıtlanmadı

Belediyelerin tapu sorgulanmasını engelleyecek genelge yayınlandığına dair haberler asılsızdır. Belediyeler ile Tapu Kadastro arasındaki evrak akışını hızlandıracak Web Tapu uygulamasına geçildi. Belediyelerin yetkileri genişletildi.

Kanal'da yabancı alımı binde 17

342 milyon metrekarelik Kanal İstanbul alanı içinde, yabancı gerçek ve yabancı sermayeli şirketlere ilişkin 603 bin metrekarelik taşınmaz hareketliliği oldu. Bu toplam alanın binde 17'sidir. Arsaların yabancılar lehine el değiştirdiği iddiaları asılsızdır.

Poşet kullanımı 36'dan 8'e düştü

Plastik poşette 440 adet olan kişi başı kullanım miktarını yüzde 77 azaltarak aylık 36'dan 8 adet civarına düşürdük. Her bir poşetin kullanım ömrü 12 dakika. 225 bin ton plastiğin kullanımının önüne geçtik. Depozito uygulaması 2021'de başlayacak.

'Serbest yükseklik' kalkıyor

İmar planlarında 'serbest yükseklik' tanımının kaldırılarak, her bölgenin kendi koşullarına göre bir kat sınırı belirleneceğini anlatan Kurum, "Böylelikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da belirttiği gibi yatay mimarinin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmanın temelleri atılmış oluyor" dedi. 7 Temmuz 2021'e kadar imar planları buna göre düzenlenecek, aksi halde ruhsat verilmeyecek.
Türkiye
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