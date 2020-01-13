MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
|13 Ocak 2020 09:32
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MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı Youtube programında Lale Özan Arslan'ın gündeme ilişkin soruları cevapladı. Kulat, aralık ayındaki araştırma sonuçları için "AK Parti'de dramatik bir düşüş var, ifadesini kullanmıştım. Başkaları tarafından yapılan kamuoyu araştırmalar da AK Parti'nin araştırmaları da o rakamlara yakın çıkıyor" diye konuştu.
"AK PARTİ - MHP ARTIK 50+1 ETMİYOR"
Cumhur İttifakı'nın bugün itibarıyla yüzde 50+1'i bulmasını kendi eliyle zorlaştırdığını söyleyen Kulat, "Kurulan yeni partiler, AK Parti tabanından oy alacak. AK Parti bu iki partiyi de karşısına almış durumda. Eğer şartlar böyle devam ederse Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Millet İttifakı'nın tarafına geçmiş görünüyor. MHP ile AK Parti'nin toplamı 50+1 etmiyor artık" ifadesini kullandı. Öte yandan Kulat, "Seçmen daha çok Ahmet Davutoğlu'nun partisini ve Ali Babacan'ın kuracağı partiyi bekliyor" yorumunda bulundu.
"Hükümetin olumlu icraatları bile toplumun bir kısmında inandırıcı bulunmuyor" diyen Kulat, şunları kaydetti:
"Geçmişte vaatler AK Parti'ye seçim kazandırıyordu. Ancak AK Part artık aynı inandırıcılığı bulamıyor. Hükümetin siyasi olarak bir inandırıcılık sorunu var. Eğer Türkiye siyasetinde bir kere daha belirleyici aktör olmak istiyorsa bu sorunu çözmeli.
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