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Van'da 2 ilçede daha eğitime kar engeli

Van'ın 2 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
 13 Ocak 2020 09:36
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Van'da 2 ilçede daha eğitime kar engeli

Van'ın 2 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün Gürpınar ve Bahçesaray ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde de okullar bugün tatil edilmişti.
Anadolu Ajansı
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