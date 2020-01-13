Ali Tezel terör soruışturması kapsamında gözaltına alındı
|13 Ocak 2020 09:37
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Emeklilik konularındaki uzman tavsiyeleriyle bilinen Ali Tezel gözaltına alındı.
Sabahın erken saatlerinde polis tarafından gözaltına alınan Ali Tezel'e herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ali Tezel gözaltına alınmasını sosyal medya hesabından duyurdu. Tezel "Gözaltına
alınıyorum sebebini bilmiyorum" dedi.
Ali Tezel, Tele1 kanalında 'Ali Tezel'e soralım' programında sosyal güvenlik sorularını yanıtlıyor. Aynı zamanda sosyal güvenlik konusunda danışmanlık yaptığı büroları da bulunuyor.
Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, bu sabah saatlerinde İstanbul'daki evinden hakkında yürütülen FETÖ soruşturması gerekçe gösterilerek Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor.
Tezel'in 4 günlük gözaltı süresi olduğu öğrenildi.
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