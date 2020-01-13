JÖH ve PÖH'lerin katıldığı Kapan 3 operasyonu başlatıldı
|13 Ocak 2020 09:38
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İçişleri Bakanlığınca, Hakkari'de 825 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı'nda, Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başlatıldı. Operasyona, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel katılıyor.
Bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getiren Kıran operasyonlarının devamında, kalan teröristleri etkisiz hale getirmek, barınma alanları arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmelerini önlemek maksadıyla; Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca "KAPAN-3 KAVAKLI OPERASYONU" başlatıldı.
Zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen sürdürülen operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ile birlikte PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 825 personel [55 operasyonel tim] görev alıyor.
Operasyon kapsamında; BTÖ mensuplarınca geçici barınma alanı olarak kullanıldığı değerlendirilen 4 sığınak içerisinde 1 adet Kaleşnikov P.Tf., 17 adet patlamaya hazır EYP düzeneği, 3 adet el bombası, 2 adet jeneratör, çok miktarda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliğinde olanlarına el konulurken, diğerleri imha edildi.
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