CHP'li Böcek: Hükümet tüm taleplerimizi yerine getirdi

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazeteduvar'a konuştu. Böcek, Belediye Başkanları toplantısında hükümete ilettiğimiz tüm taleplerin yerine getirildiğini söyledi.

BÜTÜN TALEPLERİMİZ YERİNE GETİRİLDİ'

Yaklaşık 4 ay önce Beştepe'de 30 büyükşehir belediye başkanı ile yapılan toplantıda yerel yönetimlerle ilgili komisyon kurulması kararı alındı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geçtiğimiz günlerde ikinci toplantının 2020 yılı içerisinde yapılacağını söyledi. Bu konuda hangi aşamadasınız? Antalya'ya ilişkin bir dosya sundunuz mu? Veya bir geri dönüş aldınız mı?

Beştepe'de yapılan toplantıda büyükşehir belediyesi olarak sorunlarımızı ve taleplerimizi dosya halinde ilettik. İsteklerimiz şunlardı: Belediyenin 200 milyon lira borçlanması, genel sekreterimiz Cansel Tuncer'in onaylanması şeklindeydi. Bir de Kepezaltı Santral Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ev sahiplerine ödenen kiraların bakanlık tarafından ödenmesini talep etmiştik. Toplantıdaki bütün taleplerimiz yerine getirildi. Süreç ile ilgili olarak çalışmamıza Türkiye Belediyeler Birliği'nin 'Akıllı Kentler' projesiyle devam ediyoruz. Burada da bazı taleplerimizi dile getirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile çok işimiz var. Bu bakanlığı ilgilendiren taleplerimiz var ve dile getirdik.

WHATSAPP GRUBU KULLANILMIYOR

Beştepe'deki toplantıda belediye başkanlarının olduğu bir WhatsApp grubu kurulacaktı. Grupta bilgi alışverişi yapılıyor mu? Yoksa hayırlı günler mesajlarının atıldığı bir grup olarak mı kaldı?

Kurulan Whatsapp grubunda fikir alışverişinde pek bulunulmadı. Biz CHP'li belediyeler olarak kendi aramızda buluşuyoruz.