Ronaldo'dan Merih Demiral'a destek: Geçmiş olsun kardeşim

Genç stoperin takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Dybala da maç sonu milli futbolcuya destek olmak için paylaşım yaptı.

Maç sonrası Merih Demiral'ın durumu da sorulan Sarri, "Merih'te burkulma var. Sabahki kontrollere kadar ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde" diye konuştu.

Diğer yandan, milli futbolcu Merih Demiral'ın maçın ardından koltuk değneği ve mini ambulans yardımıyla Olimpiyat Stadı'ndan takım otobüsüne taşındığı görüldü.

RONALDO: GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM

Merih Demiral'ın sakatlığına en çok üzülen isimlerden biri de takım arkadaşı Cristiano Ronaldo oldu. Milli yıldızın sakatlandığı andan itibaren başından ayrılmayan Portekizli futbolcu, maç sonrası Instagram hesabından Merih için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

DYBALA: DAHA GÜÇLÜ VE ERKEN DÖNECEKSİN

Dybala ise takım arkadaşı Merih Demiral ve Roma'da çapraz bağları koptuğu açıklanan Zaniolo için bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. Arjantinli futbolcu, "Merih ve Zaniolo'nun sakatlıklarına çok üzüldüm. Arkadaşım Merih, daha güçlü ve erken döneceksin! Ve iyi şanslar Zaniolo, sen de bir şampiyon gibi döneceksin" ifadelerini kullandı.