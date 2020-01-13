BDDK tatil harcamaları için taksit sayısını düşürdü
BDDK, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerini altı aydan üç aya düşürdü.
|13 Ocak 2020 10:07
|Yazdır
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerinin altı aydan üç aya düşürülmesine karar verdi.
BDDK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/01/2020 tarihli ve 8792 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda altı aydan üç aya düşürülmesine karar verilmiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Hacettepe hastanelerine ulusal ve uluslararası akreditasyon
13 Ocak 2020 11:19
|Çevreyi kirleten tesislere 2019'da 150 milyon lira ceza kesildi
13 Ocak 2020 11:17
|TRT Genel Müdür Yardımcılığına atama yapıldı
13 Ocak 2020 10:58
|Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
13 Ocak 2020 10:00
|Van'da 2 ilçede daha eğitime kar engeli
13 Ocak 2020 09:36
|Kaçak yapıya arsa değerine göre ceza
13 Ocak 2020 09:29
|Galatasaray, Koç, Bilkent mezunu hakim ve savcılar geliyor
13 Ocak 2020 09:23
|Abdullah Amca Diyanet'ten taburesini geri istiyor
13 Ocak 2020 09:13
|Yüksek binaya izin yok!
13 Ocak 2020 08:05
|Başkentin ilk 'Bebek Kütüphanesi' gün sayıyor
12 Ocak 2020 22:14