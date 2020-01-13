Van ve Bitlis'te 445 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
|13 Ocak 2020 10:10
|Yazdır
Van ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 445 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar ve tipi dolayısıyla Van'da 359 mahallenin yolu ulaşıma kapandığı bildirildi.
Dün geceden bu yana etkili olan tipi nedeniyle Gürpınar ve Çatak ilçelerindeki tüm mahalle yollarının kapalı olduğu aktarıldı. Yolların açılabilmesi için karla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Öte yandan beyaza bürünen Van'da, güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.
Büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri de kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda çalışma yaptı.
- Bitlis
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il genelinde 86 köy yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.
Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldığını belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.
- Yoğur kar uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van ve çevresinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van, Hakkari çevrelerinde aralıklı kar yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı bölgede rüzgar genellikle kuzeyden hafif, zaman zaman kuvvetli esecek.
Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 2 derece olacağı öngörülüyor.
Van çevrelerinde devam eden kar yağışının öğle saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden, buzlanma ve dona karşı dikkatli olunması istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı
13 Ocak 2020 11:47
|Haluk Levent isyan etti! 'Yakında Twitter'a girmeyeceğim galiba'
13 Ocak 2020 10:43
|Ağrı'da aşırı soğuklarda tırların yakıt depoları dondu
13 Ocak 2020 10:29
|Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
13 Ocak 2020 06:30
|Op. Dr. Arif Bulut yaşamını yitirdi
12 Ocak 2020 22:43
|Vali yardımcısı İmamgiller'in ismi Cerablus'ta okula verildi
12 Ocak 2020 21:27
|THY, yanardağ patlaması sonrası uçuşları iptal etti
12 Ocak 2020 21:21
|Ceren'in babası: Bu acı asla unutulmayacak
12 Ocak 2020 21:14
|'Felç olur' dendi, Türkiye'de şifa buldu
12 Ocak 2020 21:08
|Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu
12 Ocak 2020 19:58