1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Van ve Bitlis'te 445 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve çevresi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu
 13 Ocak 2020 10:10
Yazdır
Van ve Bitlis'te 445 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 445 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar ve tipi dolayısıyla Van'da 359 mahallenin yolu ulaşıma kapandığı bildirildi.

Dün geceden bu yana etkili olan tipi nedeniyle Gürpınar ve Çatak ilçelerindeki tüm mahalle yollarının kapalı olduğu aktarıldı. Yolların açılabilmesi için karla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan beyaza bürünen Van'da, güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri de kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda çalışma yaptı.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il genelinde 86 köy yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.

Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldığını belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

- Yoğur kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van ve çevresinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van, Hakkari çevrelerinde aralıklı kar yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı bölgede rüzgar genellikle kuzeyden hafif, zaman zaman kuvvetli esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 2 derece olacağı öngörülüyor.

Van çevrelerinde devam eden kar yağışının öğle saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden, buzlanma ve dona karşı dikkatli olunması istendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı
13 Ocak 2020 11:47		 Haluk Levent isyan etti! 'Yakında Twitter'a girmeyeceğim galiba'
13 Ocak 2020 10:43
Ağrı'da aşırı soğuklarda tırların yakıt depoları dondu
13 Ocak 2020 10:29		 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
13 Ocak 2020 06:30
Op. Dr. Arif Bulut yaşamını yitirdi
12 Ocak 2020 22:43		 Vali yardımcısı İmamgiller'in ismi Cerablus'ta okula verildi
12 Ocak 2020 21:27
THY, yanardağ patlaması sonrası uçuşları iptal etti
12 Ocak 2020 21:21		 Ceren'in babası: Bu acı asla unutulmayacak
12 Ocak 2020 21:14
'Felç olur' dendi, Türkiye'de şifa buldu
12 Ocak 2020 21:08		 Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu
12 Ocak 2020 19:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:13 - Ankara Büyükşehir'de 576 milyon liralık soruşturma12:11 - İşe başlayacağı gün ailesi ölüm haberini aldı12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Kaza sonucu aracından inice başka aracın çarpması sonucu öldü12:00 - Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı11:59 - Şarkıcı Çelik, engelli kafe sahibine destek için garsonluk yaptı11:56 - Konya'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 5 gözaltı11:50 - Gardiyan atletin 'hayat koşusu'11:50 - Alacak-verecek ilişkisi katliama döndü : 4 ölü11:49 - Iğdır'daki bazı köylerde kardan dolayı eğitime 1 gün süreyle ara verildi
11:47 - Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı11:43 - Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı11:42 - Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün11:41 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Afrika çıkarması11:39 - Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı11:27 - Şehirlerin kaderini değiştirecek inşaatlar için yeni kanun teklifi11:19 - Hacettepe hastanelerine ulusal ve uluslararası akreditasyon11:18 - PKK, 12 kilometrelik tünele konteynır oda yapmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik itibarını zedelememek için açıklamadı, Özdemir ikna oldu
Erdoğan, İsmailağa Cemaatini ziyaret etti
MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması
MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
SGK fark etti... 700 bin kişiyi sahte yolla emekli yaptılar!
Belediye başkanı canı pahasına su sorununu çözdü
Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Tiyatro ziyaretine bir tepki de İyi Parti'den
Ali Tezel, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Mevlana 1
35 yaş şiiri 1
idal 1
ölümüne en çok üzülünen dizi karakterleri 1
iran'ın yolcu uçağını düşürmesi 1
namık kemal 2
11.01.2020 tottenham vs liverpool maçı 1
sıcaklığın gündüz bile eksi derecelerde olması 4
tevfik fikret 1
Taşlıcalı Yahya 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 5 İşçi Alacak
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Konakkuran Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 20 İşçi Alacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Sözleşmeli 101 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam