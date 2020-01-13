Cari 'fazla' sona erdi, bütçe açık vermeye başladı

İthalattaki düşüşün de etkisiyle Temmuz-Ekim döneminde 'fazla' veren Türkiye'nin cari işlemler hesabı, kasım ayı itibariyle yeniden 'açık' pozisyonuna döndü. Kasım ayında 400 milyon dolar açık vermesi beklenen cari dengede 520 milyon dolar açık oluştu. Yıllık cari denge, kademeli azalışla birlikte fazla vermeye devam ederken, 12 aylık cari işlemler fazlası kasım ayı itibariyle 4,3 milyar dolardan 2,7 milyar dolara geriledi.

Net hata noksan 1.85 milyar dolar açık verdi

Bu arada kaynağı belirsiz para giriş/çıkışı olarak nitelendirilen net hata noksan kalemi, kasımda aylık bazda 1.85 milyar dolar açık eksi verirken, yıllık bazda Ocak-Kasım dönemi 687 milyon dolar fazlada.