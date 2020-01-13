1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cari 'fazla' sona erdi, bütçe açık vermeye başladı

Cari denge, kasım ayında 518 milyon dolar açık verdi. Ekonomistler, cari işlemler hesabının kasımda 450 milyon dolar açık vermesini bekliyordu.
 13 Ocak 2020 10:12
Yazdır
Cari 'fazla' sona erdi, bütçe açık vermeye başladı

İthalattaki düşüşün de etkisiyle Temmuz-Ekim döneminde 'fazla' veren Türkiye'nin cari işlemler hesabı, kasım ayı itibariyle yeniden 'açık' pozisyonuna döndü. Kasım ayında 400 milyon dolar açık vermesi beklenen cari dengede 520 milyon dolar açık oluştu. Yıllık cari denge, kademeli azalışla birlikte fazla vermeye devam ederken, 12 aylık cari işlemler fazlası kasım ayı itibariyle 4,3 milyar dolardan 2,7 milyar dolara geriledi.

Net hata noksan 1.85 milyar dolar açık verdi

Bu arada kaynağı belirsiz para giriş/çıkışı olarak nitelendirilen net hata noksan kalemi, kasımda aylık bazda 1.85 milyar dolar açık eksi verirken, yıllık bazda Ocak-Kasım dönemi 687 milyon dolar fazlada.
Dünya
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün
13 Ocak 2020 11:42		 Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Afrika çıkarması
13 Ocak 2020 11:41
Dört kişilik ailenin asgari geçim haddi 6 bin 897 lira
13 Ocak 2020 11:01		 Güne başlarken döviz fiyatları
13 Ocak 2020 09:39
Karayollarında durum
13 Ocak 2020 09:35		 'Un fiyatları, ekmek fiyatlarının artışında gösterge değil'
12 Ocak 2020 22:08
Küresel fonlar, 2019'da altın yatırımında rekor kırdı
12 Ocak 2020 22:03		 'Yüzen oteller' rotasını yeniden Muğla'ya çevirdi
12 Ocak 2020 21:51
'Tank palet özelleşmedi, 25 yıllığına kiraya verildi'
12 Ocak 2020 19:46		 THY geleceğin pilotlarını yetiştiriyor
12 Ocak 2020 16:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:13 - Ankara Büyükşehir'de 576 milyon liralık soruşturma12:11 - İşe başlayacağı gün ailesi ölüm haberini aldı12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Kaza sonucu aracından inice başka aracın çarpması sonucu öldü12:00 - Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı11:59 - Şarkıcı Çelik, engelli kafe sahibine destek için garsonluk yaptı11:56 - Konya'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 5 gözaltı11:50 - Gardiyan atletin 'hayat koşusu'11:50 - Alacak-verecek ilişkisi katliama döndü : 4 ölü11:49 - Iğdır'daki bazı köylerde kardan dolayı eğitime 1 gün süreyle ara verildi
11:47 - Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı11:43 - Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı11:42 - Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün11:41 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Afrika çıkarması11:39 - Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı11:27 - Şehirlerin kaderini değiştirecek inşaatlar için yeni kanun teklifi11:19 - Hacettepe hastanelerine ulusal ve uluslararası akreditasyon11:18 - PKK, 12 kilometrelik tünele konteynır oda yapmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik itibarını zedelememek için açıklamadı, Özdemir ikna oldu
Erdoğan, İsmailağa Cemaatini ziyaret etti
MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması
MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
SGK fark etti... 700 bin kişiyi sahte yolla emekli yaptılar!
Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı
Belediye başkanı canı pahasına su sorununu çözdü
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Tiyatro ziyaretine bir tepki de İyi Parti'den
Ali Tezel, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ölümüne en çok üzülünen dizi karakterleri 1
reçel 1
heyhat 1
ümmü gülsün genç 1
Çürümenin Kitabı 1
tevfik fikret 1
jan vesely 1
naşide göktürk 1
ümmü gülsüm 6
35 yaş şiiri 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 5 İşçi Alacak
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Konakkuran Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 20 İşçi Alacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Sözleşmeli 101 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam