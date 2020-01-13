1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,78 artışla 119.595,16 puandan başladı.
 13 Ocak 2020 10:14
Yazdır
Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,78 artışla 119.595,16 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 931,46 puan ve yüzde 0,78 değer kazancıyla 119.595,16 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,22 ve holding endeksi yüzde 0,82 yükseliş kaydetti.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 artışla 118.663,70 puandan tamamlarken, hisse senetlerinin haftalık getirisi ortalama yüzde 4,38 oldu.

Analistler, bugün açıklanacak cari işlemler dengesi ve 16 Ocak Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

Yurt dışında ise cuma günü açıklanacak Çin'in büyümesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşması, Irak ve İran'da devam eden gerilim, Libya'daki ateşkes görüşmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gün ortası döviz fiyatları
13 Ocak 2020 12:03		 Gram altın 293 lira seviyelerinde
13 Ocak 2020 10:45
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
10 Ocak 2020 18:51		 Borsa günü 118.500 puanın üzerinde tamamladı
10 Ocak 2020 18:25
Çeyrek altın haftayı kaç TL'den kapattı
10 Ocak 2020 17:52		 Gün sonu döviz fiyatları
10 Ocak 2020 17:44
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
10 Ocak 2020 13:19		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
10 Ocak 2020 12:32
Gün ortası döviz fiyatları
10 Ocak 2020 12:06		 Gram altın 294 lira seviyelerinde
10 Ocak 2020 11:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:13 - Ankara Büyükşehir'de 576 milyon liralık soruşturma12:11 - İşe başlayacağı gün ailesi ölüm haberini aldı12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Kaza sonucu aracından inice başka aracın çarpması sonucu öldü12:00 - Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı11:59 - Şarkıcı Çelik, engelli kafe sahibine destek için garsonluk yaptı11:56 - Konya'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 5 gözaltı11:50 - Gardiyan atletin 'hayat koşusu'11:50 - Alacak-verecek ilişkisi katliama döndü : 4 ölü11:49 - Iğdır'daki bazı köylerde kardan dolayı eğitime 1 gün süreyle ara verildi
11:47 - Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı11:43 - Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı11:42 - Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün11:41 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Afrika çıkarması11:39 - Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı11:27 - Şehirlerin kaderini değiştirecek inşaatlar için yeni kanun teklifi11:19 - Hacettepe hastanelerine ulusal ve uluslararası akreditasyon11:18 - PKK, 12 kilometrelik tünele konteynır oda yapmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik itibarını zedelememek için açıklamadı, Özdemir ikna oldu
Erdoğan, İsmailağa Cemaatini ziyaret etti
MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması
MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
SGK fark etti... 700 bin kişiyi sahte yolla emekli yaptılar!
Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı
Belediye başkanı canı pahasına su sorununu çözdü
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Tiyatro ziyaretine bir tepki de İyi Parti'den
Ali Tezel, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ümmü gülsüm 6
iğneden korkma 1
09.01.2020 baskonia vs fenerbahce maci 1
çayın bardakta soğuması 5
avustralya başbakanına halkın tepkisi 1
reçel 1
yokluk 1
Efsanevi 27 ler kulübü 2
Çürümenin Kitabı 1
muharrem ertaş 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 5 İşçi Alacak
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Konakkuran Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 20 İşçi Alacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Sözleşmeli 101 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam