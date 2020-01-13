Ağrı'da aşırı soğuklarda tırların yakıt depoları dondu

Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yol kenarında park etmiş tırların yakıt depoları dondu.

Kentte gece etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle park halindeki tırlarının yakıt depoları ve filtreleri donan şoförler, sıcak su kullanarak ya da ateş yakıp araçlarını çalıştırmak için çaba harcadı.

Bazı şoförler de tırlarını garaja çekip elektrikli ısıtıcılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Derelerin de kısmen buz tuttuğu kentte, bir vatandaşın minibüsünü soğuktan korumak için naylon parçalarıyla sarmaya çalışması dikkat çekti.

Aracının yakıt deposu donan tır şoförlerinden Cengiz Özdemir, havaların çok soğuk olduğunu ve aracını çalıştırabilmek için sıcak su kullandığını ve ateş yaktığını söyledi.