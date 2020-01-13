'Kanal İstanbul'dan yıllık 1 milyar dolar net gelirimiz olacak'
|13 Ocak 2020 10:59
|Yazdır
Bakan Turhan,"İstanbul Boğazı'ndan geçen deniz aracı sayısında 15 yılda yüzde 25'lik azalma, bunların taşıdığı yük miktarında yüzde 53'lük artış var." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır." ifadelerini kullandı.
"Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak"
"Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak." diyen Turhan, şöyle devam etti:
"Otoyol standardındaki Kanal İstanbul'dan güvenli şekilde günde 185 gemi geçirebileceğiz. Şu anda Boğaz'dan 118-125 gemi geçirebiliyoruz."
"Yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak"
Hesaplara göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden alınacak paranın, asgari yıllık net 1 milyar dolar civarında olduğunu belirten Turhan, "68 bin kapasiteli kanaldan 50 bin gemi geçtiğinde yıllık 5 milyar dolar gelirimiz olacak, bu rakamlara gelecekte ulaşacağız." diye konuştu.
Bakan Turhan: Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış olacağız.
Turhan: "Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesiminde Hasdal, Hadımköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Esenyurt'u bağlayacak yolun ihalesine önümüzdeki ay çıkacağız."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı
13 Ocak 2020 11:43
|Bakan'ın 'İBB ihaleyi durdurdu, Erdoğan talimat verdi' sözlerine cevap
13 Ocak 2020 10:26
|Soylu'dan Demirtaş'ın tiyatro oyununa giden Dilek İmamoğlu'na tepki
13 Ocak 2020 10:03
|CHP'li Böcek: Hükümet tüm taleplerimizi yerine getirdi
13 Ocak 2020 09:49
|MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
13 Ocak 2020 09:32
|MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması
13 Ocak 2020 08:58
|Büyükanıt ölünce 'E-muhtıra'ya takipsizlik
13 Ocak 2020 08:50
|Yavaş: 30'a yakın yolsuzluk dosyasını savcılığa bildirdik
13 Ocak 2020 07:42
|TSK'nın 'öncü' gücü
13 Ocak 2020 06:11
|Tiyatro ziyaretine bir tepki de İyi Parti'den
13 Ocak 2020 01:26