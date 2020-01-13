iPhone SE 2'den yeni kareler sızdı
|13 Ocak 2020 10:36
|Yazdır
ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone SE serisinin yeni modeli üzerinde çalıştığı bir süredir farklı kaynaklar tarafından öne sürülüyor.
'OnLeaks'te yayınlanan görüntüler iPhone SE 2 iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.
Söz konusu görüntülerin iPhone SE 2 ya da iPhone 9 modelini ait olduğu da sıkça dile getirilen iddialar arasında.
Söz konusu kareyedeki 4.7 inçlik cihazın en dikkat çeken yanı ise ekranın alt tarafında ikonik 'home tuşu'na ev sahipliği yapması.
Eğer sızdırılan görüntüler doğru ise Apple iPhone X serisi ile kaldırdığı bu tuşa ilk defa yeni bir modelinde yer vermiş olacak.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, cihazın 2020 yılında tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor.
Apple iPhone SE'yi 2016 yılında 399 dolar fiyat etiketi ile satışa sunmuştu. iPhone SE'nin ülkemizdeki çıkış fiyatı ise 1999 TL olmuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Milli Savaş Uçağı için Malezya'ya ortaklık daveti
11 Ocak 2020 21:43
|Antarktika'dan getirilen iki bitki türünün DNA'sı inceleniyor
11 Ocak 2020 21:38
|Milli Muharip Uçağı 2029'da yerli motorumuzla uçacak
11 Ocak 2020 21:33
|'Çelik kanatların' modernizasyonu tamamlandı
09 Ocak 2020 15:46
|Küçük öğrenciler en çok televizyon ve dijital oyunlarda vakit harcıyor
09 Ocak 2020 15:13
|4,5G'li abone sayısı 3G'lileri 15'e katladı
09 Ocak 2020 11:18
|WhatsApp'ta, reklam devri başlıyor
07 Ocak 2020 13:43
|'Türkiye'nin Otomobili' Bilişim Vadisi'ne ilgiyi artırdı
07 Ocak 2020 13:29
|SpaceX yörüngeye 60 internet uydusu gönderdi
07 Ocak 2020 10:49
|NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi
06 Ocak 2020 22:11