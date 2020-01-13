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iPhone SE 2'den yeni kareler sızdı

Apple'ın 2020'de çıkaracağı iPhone modellerinden yeni bir sızıntı geldi. İddialar bu görüntülerin iPhone SE 2'ye ait olduğu yönünde.
 13 Ocak 2020 10:36
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iPhone SE 2'den yeni kareler sızdı

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone SE serisinin yeni modeli üzerinde çalıştığı bir süredir farklı kaynaklar tarafından öne sürülüyor.

'OnLeaks'te yayınlanan görüntüler iPhone SE 2 iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

Söz konusu görüntülerin iPhone SE 2 ya da iPhone 9 modelini ait olduğu da sıkça dile getirilen iddialar arasında.

Söz konusu kareyedeki 4.7 inçlik cihazın en dikkat çeken yanı ise ekranın alt tarafında ikonik 'home tuşu'na ev sahipliği yapması.

Eğer sızdırılan görüntüler doğru ise Apple iPhone X serisi ile kaldırdığı bu tuşa ilk defa yeni bir modelinde yer vermiş olacak.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, cihazın 2020 yılında tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor.

Apple iPhone SE'yi 2016 yılında 399 dolar fiyat etiketi ile satışa sunmuştu. iPhone SE'nin ülkemizdeki çıkış fiyatı ise 1999 TL olmuştu.
NTV
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