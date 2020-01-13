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SGK fark etti... 700 bin kişiyi sahte yolla emekli yaptılar!

Almanya'da gurbetçilere son vurgun. Sahte emeklilik şirketleri, yaklaşık 700 bin kişiden en az 1500, en fazla 3000 Euro topladı. Günü gelen emekli oldu. Vurgunu fark eden ve 25 milyar dolar zarara uğrayan SGK, binlerce gurbetçinin emekliliğini iptal etti...
 13 Ocak 2020 10:40
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SGK fark etti... 700 bin kişiyi sahte yolla emekli yaptılar!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) akıl almaz boyutlarda zarara uğratan emeklilik vurgunu Almanya'da patlak verdi...

Gurbetçi Türkleri, "Sizi 3 bin 600 günden, daha az prim ödeyip daha yüksek maaş alarak emekli edeceğiz" diyerek kurulan sahte emeklilik şirketleri, yaklaşık 700 bin kişiden en az 1500, en fazla 3000 Euro topladı. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden binlerce kişi, Türkiye'ye tatile gittiğinde bu şirketlerle tanıştırıldı. Vatandaş, bir yasal ticari faaliyeti olmayan şirketlerde, 1 gün ile 15 gün, bazen de bir ay kadar sigortalı gösterildi.

4A SİGORTALISI OLARAK...

1.5 milyar Euro'yu kurdukları şirketler veya şahıslarına havale ettiren sözde 'Emeklilik danışmanları', insanları Türkiye'de kurdukları paravan şirketlerde çalışıyormuş gibi göstererek, SSK numaraları verdirdi. Buna dayanarak da binlerce kişi, SSK'dan 4a sigortalısı olarak, emekli edildi. Paravan şirketler o kadar çoğaldı ki, Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti.

Ve bu şirketleri takibe aldı. Kişi başı ortalama 120.000 TL ödeyerek emekli olan 700 bin kişiden bir çoğuna şimdi kurumdan, "Sahte bilgi ve belgelerle aylık bağlattığınız için emekli aylığınız iptal edildi. Size ödediğimiz paraları faiziyle geri ödeyeceksiniz" yazısı gönderildi. 25 milyar dolar zarara uğrayan ve emekliliği iptal eden SGK, 10 yıl geriye dönük tüm maaşlar ve emeklilik ikramiyelerini de geri istiyor.

İŞTE SGK'NIN GÖNDERDİĞİ BELGE

Emeklilik iptalleri Türkiye'nin her yerinden gelmeye başladı. Bu da Erzincan'dan Avrupalı bir Türk'e gelen emeklilik iptali bildirisi. Emeklilik iptal edilirken, yatırılan 1000'er TL'lik emekli ikramiyeleri de geri isteniyor.

ŞİMDİLİK 30 BİN MAĞDUR VAR

Türkiye'de yasal anlamda ticari bir faaliyeti olmayan şirketlerde, fiili ve gerçek çalışması olmayan kişilerden aralarında Türkiye'de yaşayanların da bulunduğu 350 bin kişinin emekliliği iptal oldu. Bunların yaklaşık 30 bini Avrupa'daki Türkler ve bu sayının hızla 500 bine ulaşması bekleniyor.

Emekliliği iptal edilen gurbetçilerden, ayrıca yasal faiz talep ediliyor ve haklarında dava da açılacak. Kişilere 7 gün itiraz hakkı tanındı. İtiraz edilmezse karar kesinleşecek. İtiraz edenlerin ise İş Mahkemesi'nde dava açma dışında bir şansı yok. Dolandırılan gurbetçiler ne yapacağını şaşırdı. Emekliliği iptal edilenler, "Biz yasal bir işlem yaptığımızı düşünürken, hem SGK hem biz vurgun yemişiz. Neye yanacağımızı şaşırdık. Bu paraları nasıl geri öderiz, perişan olduk" dediler.

Ali GÜLEN
Sözcü
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