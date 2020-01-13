Haluk Levent isyan etti! 'Yakında Twitter'a girmeyeceğim galiba'
Şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya platformu Twitter'a yönelik, paylaşımda bulundu
|13 Ocak 2020 10:43
|Yazdır
Şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya platformu Twitter'a ilişkin, "Devamlı tweet silmek zorunda kalıyorum. Yakında Twitter'a girmeyeceğim galiba" paylaşımını yaptı.
Sosyal medya kanalıyla yaptığı çalışmalarıyla gündemde olan Levent, "Yakında Twitter'a girmeyeceğim galiba.. Fikirlerimi yazıyorum Bana cevap verileceğine cevap verenlere cevap veriliyor. Ardından bir tartışma ardından küfürler birbirlerine... Devamlı twit silmek zorunda kalıyorum .Yahu ben onların kavgalarını görmek zorunda mıyım? Off ya!" ifadesini kullandı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı
13 Ocak 2020 11:47
|Ağrı'da aşırı soğuklarda tırların yakıt depoları dondu
13 Ocak 2020 10:29
|Van ve Bitlis'te 445 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
13 Ocak 2020 10:10
|Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
13 Ocak 2020 06:30
|Op. Dr. Arif Bulut yaşamını yitirdi
12 Ocak 2020 22:43
|Vali yardımcısı İmamgiller'in ismi Cerablus'ta okula verildi
12 Ocak 2020 21:27
|THY, yanardağ patlaması sonrası uçuşları iptal etti
12 Ocak 2020 21:21
|Ceren'in babası: Bu acı asla unutulmayacak
12 Ocak 2020 21:14
|'Felç olur' dendi, Türkiye'de şifa buldu
12 Ocak 2020 21:08
|Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu
12 Ocak 2020 19:58