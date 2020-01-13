1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Haluk Levent isyan etti! 'Yakında Twitter'a girmeyeceğim galiba'

Şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya platformu Twitter'a yönelik, paylaşımda bulundu
 13 Ocak 2020 10:43
Yazdır
Haluk Levent isyan etti! 'Yakında Twitter'a girmeyeceğim galiba'

Şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, sosyal medya platformu Twitter'a ilişkin, "Devamlı tweet silmek zorunda kalıyorum. Yakında Twitter'a girmeyeceğim galiba" paylaşımını yaptı.

Sosyal medya kanalıyla yaptığı çalışmalarıyla gündemde olan Levent, "Yakında Twitter'a girmeyeceğim galiba.. Fikirlerimi yazıyorum Bana cevap verileceğine cevap verenlere cevap veriliyor. Ardından bir tartışma ardından küfürler birbirlerine... Devamlı twit silmek zorunda kalıyorum .Yahu ben onların kavgalarını görmek zorunda mıyım? Off ya!" ifadesini kullandı.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı
13 Ocak 2020 11:47		 Ağrı'da aşırı soğuklarda tırların yakıt depoları dondu
13 Ocak 2020 10:29
Van ve Bitlis'te 445 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
13 Ocak 2020 10:10		 Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
13 Ocak 2020 06:30
Op. Dr. Arif Bulut yaşamını yitirdi
12 Ocak 2020 22:43		 Vali yardımcısı İmamgiller'in ismi Cerablus'ta okula verildi
12 Ocak 2020 21:27
THY, yanardağ patlaması sonrası uçuşları iptal etti
12 Ocak 2020 21:21		 Ceren'in babası: Bu acı asla unutulmayacak
12 Ocak 2020 21:14
'Felç olur' dendi, Türkiye'de şifa buldu
12 Ocak 2020 21:08		 Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu
12 Ocak 2020 19:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:13 - Ankara Büyükşehir'de 576 milyon liralık soruşturma12:11 - İşe başlayacağı gün ailesi ölüm haberini aldı12:03 - Gün ortası döviz fiyatları12:02 - Kaza sonucu aracından inice başka aracın çarpması sonucu öldü12:00 - Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı11:59 - Şarkıcı Çelik, engelli kafe sahibine destek için garsonluk yaptı11:56 - Konya'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 5 gözaltı11:50 - Gardiyan atletin 'hayat koşusu'11:50 - Alacak-verecek ilişkisi katliama döndü : 4 ölü11:49 - Iğdır'daki bazı köylerde kardan dolayı eğitime 1 gün süreyle ara verildi
11:47 - Görme yetisini kaybeden köpeğe Bakan Pakdemirli sahip çıktı11:43 - Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı11:42 - Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün11:41 - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan Afrika çıkarması11:39 - Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı11:27 - Şehirlerin kaderini değiştirecek inşaatlar için yeni kanun teklifi11:19 - Hacettepe hastanelerine ulusal ve uluslararası akreditasyon11:18 - PKK, 12 kilometrelik tünele konteynır oda yapmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şehirlerarası otobüslerde, evcil hayvanların da, sahipleriyle birlikte yolculuk yapabilmesini kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik itibarını zedelememek için açıklamadı, Özdemir ikna oldu
Erdoğan, İsmailağa Cemaatini ziyaret etti
MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması
MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
SGK fark etti... 700 bin kişiyi sahte yolla emekli yaptılar!
Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı
Belediye başkanı canı pahasına su sorununu çözdü
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı - Haritalı
Tiyatro ziyaretine bir tepki de İyi Parti'den
Ali Tezel, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11.01.2020 türkiye vs polonya maçı 4
pespaye 1
evde kalma vergisi 4
Filenin sultanları 5
yunus emre 1
namık kemal 2
11.01.2020 tottenham vs liverpool maçı 1
supporters 1
kış günü ev taşımak 1
onyekuru'nun sıtma virüsü kapması 1
SON İLANLAR
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 5 İşçi Alacak
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Konakkuran Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 20 İşçi Alacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Sözleşmeli 101 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam