PKK, 12 kilometrelik tünele konteynır oda yapmış
|13 Ocak 2020 11:18
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- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, terör örgütü YPG/PKK'nın kırsal alanla kent merkezini birbirine bağlayan bir tüneli daha ortaya çıkarıldı.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya ait tünellerden birini daha buldu.
İlçenin batı kırsalından başlayan tünel, Suriye-Türkiye sınırına, kent merkezine ve güneydeki Ayn Arus beldesine uzanıyor.
AA'nın görüntülediği tünelde, teröristlerin barınmak için konteynır malzemelerinden odalar yaptığı, elektrik ve su hatları çekerek yerin altını geçici yaşam alanına çevirdiği görüldü.
Teröristler, tünelleri Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla kazmıştı.
Harekat sırasında birçok farklı girişi bulunan tünellerden tespit edilenlerin girişleri uçak ve topçu saldırılarıyla çökertilmişti.
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da çok sayıda tünel bulunmuştu.
Sivilleri kendisine kalkan yapan YPG/PKK'nın hastane ve okulların altına kazdığı tünel ve sığınaklar ortaya çıkarılmıştı.
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