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Çevreyi kirleten tesislere 2019'da 150 milyon lira ceza kesildi

Çevre Kanunu'na muhalefet nedeniyle geçen yıl en çok ceza kesilen tesislerin bulunduğu iller Ankara, İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Bilecik olarak sıralandı - Ankara'daki tesislere 25 milyon 938 bin 492 lira ceza uygulanırken, İstanbul'da kesilen ceza, bu miktarın yaklaşık yarısına denk gelen 12 milyon 186 bin 505 lira oldu
 13 Ocak 2020 11:17
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Çevreyi kirleten tesislere 2019'da 150 milyon lira ceza kesildi

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye genelinde 2019'da yapılan çevre denetimlerinde kurallara uymayan kuruluşlara 150 milyon 421 bin 551 lira idari para cezası kesildi.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ülke genelinde faaliyetlerin/tesislerin çevre mevzuatında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirilmediklerini tespit etmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve çevre üzerindeki etkilerini izlemek amacıyla Bakanlık tarafından denetimler yapılıyor.

Denetimler sonunda Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan tesislere idari para cezası ve faaliyet durdurma yaptırımları uygulanıyor.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde 2019'da Çevre Kanunu'na muhalefet eden kuruluşlara idari para cezası uygulandı.

Hava kirliliği kaynaklı 287 idari işlemde 15 milyon 164 bin 970 lira, su kirliliği kaynaklı 343 cezai işlemde 26 milyon 841 bin 599 lira, atık kaynaklı çevre kirliliğinde 595 cezai işlemde 62 milyon 195 bin 729 lira, gürültü kirliliğinden kaynaklı 3 bin 5 idari yaptırımda 12 milyon 518 bin 835 lira, toprak kirliliği kaynaklı 73 cezai işlemde 3 milyon 912 bin 64 lira idari para cezası kesildi.

Çevresel etki değerlendirmesinden kaynaklanan çevre cezalarında ise 429 idari yaptırımda 15 milyon 768 bin 115 lira, anız yakanlara yönelik 596 idari yaptırımda 910 bin 184 lira, egzoz kirliliğinden kaynaklı 968 idari yaptırımda 1 milyon 613 bin 617 lira ve diğer çevre cezaları çerçevesinde uygulanan 314 idari yaptırımda 11 milyon 496 bin 438 lira olmak üzere toplam 150 milyon 421 bin 551 lira ceza uygulandı.

- En çok ceza Ankara'daki tesislere verildi

İllere göre ceza dağılımına bakıldığında, Çevre Kanunu'na muhalefet nedeniyle geçen yıl en çok ceza kesilen tesislerin bulunduğu iller Ankara, İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Bilecik olarak sıralandı.

Ankara'da 25 milyon 938 bin 492 lira, İstanbul'da ise 12 milyon 186 bin 505 lira idari yaptırım uygulandı.

Geçen yıl en çok ceza 62 milyon 195 bin 729 lira ile atık konusunda kesildi. Bunu 26 milyon 841bin 599 lira ile su, 15 milyon 768 bin 115 lira ile çevresel etki cezaları izledi.

Ankara'da en çok ceza atık, İstanbul'da ise çevresel etki değerlendirmesi başlıklarında kesildi.
Anadolu Ajansı
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