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Gardiyan atletin 'hayat koşusu'

Sivas'ta evine yaklaşık 16 kilometre mesafedeki iş yerine koşarak gidip gelen, trafik kazasında yaşamını yitiren atlet oğlu için her yıl anma koşusu düzenleyen, katıldığı yarışmalarda onlarca madalya ve kupa kazanan gardiyan atlet İlhan Koç, adeta hayatı koşarak yaşıyor- Atletizmi hayatının vazgeçilmez bir tutkusu olarak gören İlhan Koç:- "Ölene kadar koşacağım, bu bende tabir yerindeyse hastalık gibi oldu"- "Hiçbir faaliyet evlat acısını dindirmiyor ancak bu yaptıklarımla bir nebze olsun teselli buluyorum. O koşan çocukları Yunus Emre'ye benzetiyorum"
 13 Ocak 2020 11:50
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Gardiyan atletin 'hayat koşusu'

Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuru olarak çalışan lisanslı atlet İlhan Koç, atletizmi hayatının vazgeçilmez bir tutkusu olarak görüyor.

Esenyurt Mahallesi'nde dünyaya gelen Koç, ortaokulda beden eğitimi öğretmeni Yüksel Koçak sayesinde henüz 12 yaşında atletizme başladı.

O günden sonra atletizme olan sevgisi hiç eksilmeyen Koç, 46 yıldır yurt içinde düzenlenen çok sayıda maraton ve ultra maratonda onlarca madalya ve kupa kazandı.

Aynı zamanda atletizm antrenörü olan 8 çocuk babası İlhan Koç, yaşadığı Karşıyaka Mahallesi'ndeki çocuklara atletizmi sevdirmek için önceki yıllarda kısıtlı imkanlarla örnek çalışmalar yaptı.

Su bidonu, ekmek kasası, plastik su borusu gibi malzemelerle hazırladığı parkurlarda çocuklara yaptırdığı antrenmanlarla dikkati çeken İlhan Koç, "Örnek spor ve saha ahlakı, gerçek sporcu-yönetici ve üstün başarı ruhuyla sürdürdüğü çalışmaları" dolayısıyla Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından 2008 yılında ödüle layık görüldü.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden "Fair Play Mektubu" almanın gururunu yaşayan İlhan Koç, birçok kez İstanbul Avrasya Maratonu'na katıldı.

Atlet oğlu Yunus Emre Koç'u 16 yaşındayken 2011 yılında trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Koç, oğlunun anısına her yıl kendi imkanlarıyla anma koşusu düzenleyerek, evlat acısını bir nebze olsun dindirmeye çalışıyor.

Yaşamını adeta atletizme adayan 58 yaşındaki Koç, spor tutkusunun yanı sıra 30 yıldır sürdürdüğü gardiyanlık mesleğini de büyük bir özveriyle yapıyor.

- İşe koşarak gidip geliyor

Spor yaşamını AA muhabirine anlatan İlhan Koç, atletizme çocuk yaşta başladığını, o günden beri hiç durmadan koştuğunu söyledi.

Atletizmi çok sevdiği için her yere koşarak gidip geldiğini belirten Koç, "Topluma örnek olmak açısından da sürekli koşuyorum. Özelikle de infaz koruma memuru olduğum için 30 yıldır evime yaklaşık 16 kilometre mesafedeki iş yerine koşarak gidip geliyorum. Bazıları bu hareketimi hoş karşılarken, bazıları da yadırgıyor. 'Deli' diyen de 'senin yerinde olmak isterim' diyen de var." dedi.

Koç, sekiz çocuk babası olduğunu ve spor lisesi öğrencisi Yunus Emre Koç'u 2011'de trafik kazasında kaybettiğini dile getirerek, "Rahmetli oğlum sporu çok seviyordu. O nedenle çocuğumu unutmamak, koşan çocukları da Yunus Emre olarak görmek amacıyla koşu düzenliyorum. Bu yıl haziran ayında da 9'uncusunu düzenleyeceğim. Bu koşu artık Sivas'ta geleneksel oldu. Koşuya 7'den 70'e herkes katılıyor." ifadelerini kullandı.

- "O koşan çocukları Yunus Emre'ye benzetiyorum"

Sporun yaşı olmadığına dikkati çeken gardiyan atlet Koç, "Ölene kadar koşacağım, bu bende tabir yerindeyse hastalık gibi oldu. 58 yaşındayım, yaş gruplarında çeşitli derecelerim var. Gençler ile koştuğumuz için onlara da örnek oluyoruz. 200'ün üzerinde madalyam var. Çocuklarımın da madalyası var. Aile boyu sporcuyuz." şeklinde konuştu.

İlhan Koç, koşunun kendisi için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"7 Haziran'da düzenleyeceğim Yunus Emre'yi Anma Yol Koşusu'na herkesi davet ediyorum. Geldikleri zaman 7'den 70'e herkes sevecek. Spor sağlıktır. Spor güzel düşüncedir. Spor iyiliktir. Spor yaparken asla ve asla art niyet düşünmezsin. Spor yapan bir kişi kötü düşünemez. Hiçbir faaliyet evlat acısını dindirmiyor ancak bu yaptıklarımla bir nebze olsun teselli buluyorum. O koşan çocukları Yunus Emre'ye benzetiyorum. Onunla mutlu oluyorum. Bu sporu ölene kadar da yapacağım. Öldükten sonra da kalan 7 çocuğuma vasiyet edeceğim. Bir tanesi devam ettirir."
Anadolu Ajansı
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