Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün

Küçük ama etkili önlemlerle enerji kaynaklarını verimli kullanan tüketiciler, doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlayabiliyor.

Ankara'da yaklaşık 2 milyon aboneye doğal gaz dağıtım hizmeti sunan Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ (Başkentgaz), enerji tasarrufu yapılabilecek etkili uygulamalar hakkında tüketicileri bilgilendiriyor.

Başkentgaz Makine Mühendisi Taha Kayapınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konutlarda doğal gaz kullanımında basit yöntemlerin uygulanmasıyla enerji tasarrufu sağlanabileceğini ifade etti.

Bu kapsamda, öncelikle doğal gaz tesisatının sertifikalı bir firma tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Kayapınar, "Tesisatı uygun şekilde yapılan ortam, kombi çalıştırıldıktan sonra 15-20 dakikada ısınır. Uzun süre ısınmıyorsa kombi ve petek bağlantılarında sorun olduğu düşünülmeli ve yetkili firmaya kontrol ettirilmelidir." dedi.

Kayapınar, kombi filtrelerinin zamanla tıkanabildiği, baca veya filtrelerde oluşan tıkanıklığın daha fazla doğal gaz tüketimine neden olduğu uyarısında bulundu.

Kış mevsiminden önce kombilerin yetkili servislere kontrol ettirilmesi gerektiğine dikkati çeken Kayapınar, "Oluşan tıkanıklıklar temizlenmeli, sistemin etkili ve verimli çalışması sağlanmalı. Tüketicilerin alacağı küçük ama etkili önlemlerle doğal gaz kullanımında yüzde 20 tasarruf mümkün." dedi.

- "Kombilerde düzenli bakım şart"

Kayapınar, kombiyi evin veya işyerinin büyüklüğüne göre seçmek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kombi balkonda ise yalıtımının yapılması, sisteme antifriz konulması gerekiyor. Kombiyi evin veya iş yerinin büyüklüğüne göre seçmek de çok önemli. Kullanılan kombilerin senede bir kez bakımının yapılması cihazı uzun ömürlü kullanmaya yardımcı olurken verimli kullanmaya da olanak sağlıyor. Öte yandan yoğuşmalı kombiyle daha fazla tasarruf yapılabiliyor."

Ortamda ısı dağılımını sağlayan radyatörlerin önüne mobilya, üzerine saksı, çamaşır gibi eşyalar konulmaması, radyatörlerin perdeyle kapatılmaması gerektiğine dikkati çeken Kayapınar, şunları kaydetti:

"Radyatör ile duvar arasına ısı yalıtımı materyali konulması sıcağın dışarı çıkmaması için önemli. Camlara film uygulayarak, panjur kullanarak içeriye soğuk girmesini ve ortamdaki ısının dışarı çıkmasını engelleyebiliriz. Radyatörler 2 yılda bir yetkili tesisatçı tarafından temizlenmeli, suyu boşaltılmalıdır. Termostatik vana tercih edilmesi ise oda sıcaklığını istenilen düzeyde ayarlamaya yardımcı olur. İstenilen sıcaklıkta, sıcak suyun radyatöre geçişini kısarak kombinin daha az çalışmasını sağlayarak fazla enerji tüketiminin önüne geçebiliriz. Termostatı 1 derece düşük sıcaklığa ayarlayarak yaklaşık yüzde 5 tasarruf yapabiliriz."

Kayapınar, evden çıkarken kombiyi kapatmak yerine sabit sıcaklıkta kalmasının daha tasarruflu bir kullanım sağlayacağına işaret ederek, "Doğal gaz abonelerinin büyük çoğunluğu ev veya iş yerinden çıkarken tasarruf amacıyla kombiyi kapatıyor. Bu durumda, kombi soğuyan ortamı ısıtmak için daha fazla çalışır ve normalden fazla doğal gaz harcar. Kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak daha doğru." ifadelerini kullandı.