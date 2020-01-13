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Kaza sonucu aracından inice başka aracın çarpması sonucu öldü
Rize'nin Çayeli ilçesinde kaza yaptığı otomobilden inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
|13 Ocak 2020 12:02
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Rize'nin Çayeli ilçesinde kaza yaptığı otomobilden inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz Sahil Yolu Limanköy mevkisinde, Mustafa Aydın'ın kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Patlayan lastiği ve aracı kontrol etmek için otomobilden inen Aydın'a, Sedat M. idaresindeki 53 AAY 690 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan Aydın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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