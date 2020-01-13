Ankara Büyükşehir'de 576 milyon liralık soruşturma
|13 Ocak 2020 12:13
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Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA tarafından 2015 yılında 1.7 milyar TL'ye ihale edilen ihaleye yönelik Teftiş Kurulu soruşturması tamamlandı. Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
'576 MİLYON LİRALIK SORUŞTURMA'
Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA tarafından 2015 yılında 1.7 milyar TL'ye ihale edilen 'Parklar, Refüjler, Yan Bantların Yeşil Alanları, Piknik Alanları, Rekreasyon Alanları, Mezarlıklar, Havuzlar ve Göletler ile Belediye'ye Ait Tesislerin Bitkisel, İnşaat, Tesisat, Elektrik, Bakım ve Onarım Hizmet Alımı' işine yönelik olarak Teftiş Kurulu soruşturması yapıldı.
Gazete Duvar'ın haberine göre soruşturma sonucunda belediyenin 576 milyon TL'lik zarara uğratıldığı gerekçesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Ayrıca ihaleyi alan şirketler hakkında da idareyi zarara uğrattıkları gerekçesiyle ek soruşturma başlatıldı.
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