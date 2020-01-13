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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.943,00 lira oldu
 13 Ocak 2020 12:37
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.943,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 293,00 293,20 291,60 291,80
Cumhuriyet Ata Lira 1.931,00 1.952,00 1.922,00 1.943,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 267,00 271,00 266,00 270,00
Lira(Tam) Ziynet 1.887,00 1.907,00 1.878,00 1.898,00
Yarım Ziynet 943,00 953,00 939,00 949,00
Çeyrek Ziynet 472,00 477,00 470,00 475,00
Anadolu Ajansı
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