Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden biri tutuklandı
Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden biri tutuklandı
|13 Ocak 2020 12:50
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Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, savcılıkça PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı.
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