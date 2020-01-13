FETÖ'den gözaltına alınan üniversite öğrencisine adli kontrol
FETÖ'den gözaltına alınan üniversite öğrencisine adli kontrol
|13 Ocak 2020 12:57
|Yazdır
Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi olan üniversite öğrencisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefondan bağlantıları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, kapatılan askeri okul öğrencisi olan B.B.'yi gözaltına aldı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen B.B. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.B. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Yargıtay Üyesi Kodalak: FETÖ'nün yargı eliyle yaptığı ilk darbe Deniz Feneri'dir
13 Ocak 2020 14:26
|Ali Tezel serbest bırakıldı
13 Ocak 2020 14:12
|Özgür Gündem gazetesi yönetici ve yazarlarına istenen cezalar belli oldu
13 Ocak 2020 13:52
|Tutuklanan rahip, teröristleri manastırda saklamış
13 Ocak 2020 13:45
|Adana'daki FETÖ davasında 1 sanığa ceza, 5 sanığa beraat
13 Ocak 2020 13:10
|KKK darbe girişimi davasında sanıkların esas hakkındaki savunmaları alındı
13 Ocak 2020 13:05
|Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden biri tutuklandı
13 Ocak 2020 12:50
|Konya'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon: 5 gözaltı
13 Ocak 2020 11:56
|PKK, 12 kilometrelik tünele konteynır oda yapmış
13 Ocak 2020 11:18
|FETÖ reklendirme taktiği ile kurumlara sızdı
13 Ocak 2020 09:42