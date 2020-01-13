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FETÖ'den gözaltına alınan üniversite öğrencisine adli kontrol

FETÖ'den gözaltına alınan üniversite öğrencisine adli kontrol
 13 Ocak 2020 12:57
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FETÖ'den gözaltına alınan üniversite öğrencisine adli kontrol

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi olan üniversite öğrencisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü telefondan bağlantıları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, kapatılan askeri okul öğrencisi olan B.B.'yi gözaltına aldı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen B.B. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.B. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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