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Borsa, günün ilk yarısında 120.500 puanın üzerine çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 artışla 120.511,02 puana yükseldi
 13 Ocak 2020 13:12
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Borsa, günün ilk yarısında 120.500 puanın üzerine çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 artışla 120.511,02 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.847,32 puan artarak 120.511,02 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,31 ve holding endeksi yüzde 1,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kaybettiren olmazken, en fazla kazandıran yüzde 3,23 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 ENDEKSİ 120.500 PUANIN ÜZERİNDE DENGELENDİ

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 30 Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 120.899,69 puanı gördükten sonra 120.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasında imzalanması beklenen ticaret anlaşması, Irak ve İran'da devam eden gerilim, Libya'daki ateşkes görüşmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 119.000 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin tarihi zirvesi olan 121.532 seviyesi olacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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