Bakan Kasapoğlu: Spor kulüpleri yasası Meclis'e geliyor
|13 Ocak 2020 13:15
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı' başladı.
Çalıştayın açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Süper Lig kulüplerinden Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ali Ağaoğlu ile diğer kulüp başkanları ve federasyon başkanları katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıyla çalıştay başladı.
Kasapoğlu konuşmasında, "Gazi Meclisimiz, teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası"nı yakın bir zamanda gündemine alacak" dedi.
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