THY, İtalya seferlerinden bazılarını iptal etti
Türk Hava Yolları'nın (THY), yarın yapılması planlanan Roma, Venedik ve Milano seferleri, İtalya hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi
|13 Ocak 2020 13:25
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Türk Hava Yolları'nın (THY), yarın yapılması planlanan Roma, Venedik ve Milano seferleri, İtalya hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından, "14 Ocak 2020 tarihinde İtalya hava trafik kontrolörleri grevi sebebiyle, aşağıda detayları verilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. TK1865-TK1866 İstanbul-Roma-İstanbul, TK1871-TK1872, İstanbul-Venedik-İstanbul, TK1895-TK1896 İstanbul-Milano-İstanbul." paylaşımı yaptı.
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