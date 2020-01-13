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Depremde zarar görmüştü, yeniden hasta kabulüne başladı

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen depremde zarar gören Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği yeni binasında hizmet vermeye başladı
 13 Ocak 2020 13:58
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Depremde zarar görmüştü, yeniden hasta kabulüne başladı

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen depremde zarar gören İÜ-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği yeni binasında hizmet vermeye başladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesinde yapımı tamamlanan İÜ-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği'nin açılışında, 26 Eylül'deki deprem sonrasında üniversitedeki bazı binalarda hasar tespit edilmesinin ardından bu binaları boşaltma kararı aldıklarını hatırlattı.

Prof. Dr. Aydın, İÜ-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nin yapımının daha önceden başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Deprem nedeniyle bu kliniğin yapımını hızlandırdık. Bu içinde bulunduğumuz bina şu anda geçici bir bina, bir süre bize hizmet vermek üzere yapılmış geçici bir bina. Aralık ayının son haftası itibarıyla yeni Cerrahpaşa projesinin yatırım programına alındığının müjdesini sizlere vermek istiyorum. Yeni Cerrahpaşa projesi, mevcut yerinde Cerrahpaşa yerleşkesi içerisinde geçmişte planlandığı şekliyle gerçekleşmesi noktasında en önemli aşamayı katetmiş bulunmaktadır. Burada yerinde yapılanmanın da birtakım sıkıntılarını yerleşke içerisinde yaşayacağız. Aynı anda birçok eski hasarlı olan binalarımız yıkılma süreci içerisinde. İnşallah en kısa zamanda yeni binalarımızda daha modern, daha iyi yerlerde halkımıza, eğitim camiamıza, öğrencilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz."

Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Türkiye'den en yüksek puanla öğrenci alan devlet tıp fakültesi olduğunu sözlerine ekledi.

Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, eski binanın ihtiyaca cevap verememesi nedeniyle bu binanın hazırlanmaya başlandığını ve depremin bu taşınma sürecini hızlandırdığını anlattı.

Yeni binanın 5 bin 571 metrekarelik alana sahip ve çelik konstrüksiyonla 3 katlı olarak inşa edildiğini belirten Çokuğraş, "Klinikte, modern bir acil servisimiz var. 8'i izolasyon bölümünde olmak üzere, toplam 48 yataklı servisimiz var. 11 ünite ile hizmet veren İstanbul'un en büyük hemodiyaliz merkezi, çocuk cerrahisindekiyle beraber 16 yoğun bakım yatağı, 18 yeni doğan yatağı ve sahip olduğu yan dal poliklinikleri ile günde en az bin hastaya hizmet veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Çokuğraş, 13 yan dal ile hizmet veren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında İstanbul'un Avrupa Yakası'nın Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tek kistik fibroz merkezinin yer aldığını vurgulayarak, klinikte, genel pediatri, endokrinoloji, gastroenteroloji, genetik hastalıkları, hematoloji-onkoloji, enfeksiyon, klinik immünoloji-alerji, kardiyoloji, beslenme ve metabolizma, nefroloji, romatoloji, yeni doğan, nöroloji, sosyal pediatri, adolesan, çocuk acil, çocuk yoğun bakım, çocuk göğüs hastalıkları bölümlerinin yer aldığını anlattı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ile çocuk kliniği çalışanları, hastalar ve hasta derneklerinin katılımıyla İÜ-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Kliniği resmi olarak açıldı. Katılımcılar daha sonra hastaları ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
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