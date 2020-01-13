Beylikdüzü'nde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 ağır yaralı
|13 Ocak 2020 14:16
|Yazdır
İstanbul Beylikdüzü'nde 25 yaşındaki bir genç, eğlence mekanı çıkışında tartıştığı husumetli olduğu kişiyi silahla vurdu. Vurulan şahsın yakınları "konuşacağız" diyerek araçlarına aldıkları genci silahla kalbinden vurarak öldürdü. Zanlılar gencin cesedini boş araziye atarak kaçtı.
Kanlı hesaplaşma Pazar sabaha karşı Beylikdüzü'nde yaşandı. İddiaya göre, Cem Aküzüm (25) isimli genç, arkadaşları ile bir gece kulübünde eğlendi. Eğlencenin ardından Aküzüm çıkışta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı kişiyle kavga etti. Silahını çeken Aküzüm, tartıştığı kişiyi vurarak ağır yaraladı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Aküzüm ise eğlence mekanından ayrıldı.
Olaydan birkaç saat geçtikten sonra vurulan şahsın yakınları, konuşma bahanesiyle Aküzüm ile buluşmak istedi. Buluşma yerine gelen Aküzüm'ü araca alan zanlılar, genci kalbinden silahla vurdu. Zanlılar Aküzüm'ün cesedini boş bir araziye atarak kayıplara karıştı.
Polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yüksek Hızlı Tren kazası davasında tutuklu sanıklar savunma yaptı
13 Ocak 2020 14:23
|Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama
13 Ocak 2020 14:14
|Kaybolan üniversite öğrencisi özel harekat timlerince aranıyor
13 Ocak 2020 13:39
|Ankara Büyükşehir'de 576 milyon liralık soruşturma
13 Ocak 2020 12:13
|İşe başlayacağı gün ailesi ölüm haberini aldı
13 Ocak 2020 12:11
|Kaza sonucu aracından inice başka aracın çarpması sonucu öldü
13 Ocak 2020 12:02
|Muğla'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
13 Ocak 2020 12:00
|Alacak-verecek ilişkisi katliama döndü : 4 ölü
13 Ocak 2020 11:50
|Iğdır'daki bazı köylerde kardan dolayı eğitime 1 gün süreyle ara verildi
13 Ocak 2020 11:49
|Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı
13 Ocak 2020 11:39