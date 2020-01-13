Merih Demiral'dan kötü haber... Sezonu kapattı
|13 Ocak 2020 14:26
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Juventus''un Roma ile oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkan milli futbolcumuzun sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
Genç yıldız girdiği bir hava topu mücadelesi sonrasında yere dengesiz bir şekilde düşünce sakatlanmıştı. Sezonu kapatan milli oyuncu, EURO 2020'de yer alamayacak.
Serie A'da haftanın en önemli maçında Juventus, Roma'yı 2-1 ile geçerken, galibiyet golleri milli yıldızımız Merih ve Ronaldo'dan geldi. Roma'nın tek sayısını da Diego Perotti kaydetti.
3. dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden Merih 19. dakikada şanssız bir sakatlık yaşarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Roma'da forma giyen bir başka milli yıldızımız Cengiz Ünder de Nicolo Zaniolo'nun sakatlanmasıyla birlikte 36. dakikada maça dahil oldu.
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