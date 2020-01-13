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Basın İlan Kurumu'nun gazetelere verdiği rakam

Basın İlan Kurumu (BİK), resmi ilanlar ile kamu kurum kuruluşlarına ait reklamların, gazete ve dergilerde yayınlanmasına aracılık ediyor. Basın İlan Kurumu, gazete ve dergileri, dönemsel veya şikayete bağlı olarak mevzuat ve Basın Ahlak Esasları kapsamında denetliyor.
 13 Ocak 2020 14:26
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Basın İlan Kurumu'nun gazetelere verdiği rakam

KAPANDILAR

Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV ile 360 TV'yi bünyesinde bulunduran TürkMedya'da Star Matbaası ve Akşam Life eki kapanmış, birçok kişi işten çıkarılmıştı.

Geçen günlerde de Güneş ile Star gazetesi yazılı basına son verdiklerini, dijital platformda devam edeceklerini duyurmuştu.

ORTAK HAVUZA DEVREDİLECEK

Star ve Güneş gazetelerinin kapatılmasıyla beraber devletten aldıkları ilan paraları da gündem oldu.

İki gazetenin devletten aldığı yaklaşık 16 milyon TL ortak havuza devredilerek diğer gazetelere paylaştırılacak.

2018 rakamlarına göre, Star gazetesi 6 milyon 300 bin TL resmi ilan, 3 milyon TL civarında resmi reklam alıyordu.

Kapatılan diğer gazete Güneş ise 6 milyon TL resmi ilan, 1 milyon 200 bin TL ise resmi reklam gelirine sahipti.

Yılda yaklaşık 16 milyon TL olan bu gelirlerin, gazetelerin kapanmasıyla söz konusu tutar Basın İlan Kurumu'nun ortak havuzuna eklenerek diğer gazetelere tirajları nispetinde paylaştırılacak.

Resmi ilan ve resmi reklamlar Basın İlan Kurumu tarafından gazetelere yönlendiriliyor.

Basın İlan Kurumu gazete tirajlarını resmi olarak açıklamıyor. Gazetelere ne kadar ilan ve reklam geliri dağıtıldığı sadece kurumun faaliyet raporunda belirtiliyor ama bu rapor da kamuoyuna açıklanmıyor.

Independent Türkçe'nin ulaştığı BİK 2017 Faaliyet Raporu'na göre ise; Sabah gazetesi 20 milyon 800 bin, Hürriyet gazetesi 18 milyon 460 bin TL tutarında resmi reklam ve resmi ilan aldı.
Memurlar.Net
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