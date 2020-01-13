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'Son duanı et' dedi ardından da evlilik teklifi etti

Antalya'da bir genç, bir yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına korku evinde ilginç bir evlilik teklifinde bulundu
 13 Ocak 2020 15:50
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'Son duanı et' dedi ardından da evlilik teklifi etti

Antalya'da bir genç, bir yıldır birlikte olduğu kız arkadaşına korku evinde ilginç bir evlilik teklifinde bulundu.

Kız arkadaşı Gamze Deniz'le birlikte Serik ilçesindeki korku evine gelen Arif Temiz, burada çeşitli korku objeleri ve seslerin kullanıldığı oyuna katıldı. Oyunun son bölümünde gözleri bağlanarak bir salona getirilen Deniz'e, erkek arkadaşı Temiz "Son duanı et" dedi.

Gözlerini açtıktan sonra erkek arkadaşını dizlerinin üzerinde ve elinde yüzükle gören Deniz, Arif Temiz'in kendisine evlilik teklifine "Evet" dedi.

Bu sırada çiftin mutluluğuna ortak olan arkadaşları da konfeti patlatarak, çiftin özel anlarına şahitlik etti. Genç çift daha sonra çalan müzik eşliğinde dans ederken arkadaşları bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Arif Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kız arkadaşına sıra dışı bir evlilik yapmayı uzun süredir düşündüğünü dile getirdi.

Unutulmayacak bir evlilik teklifi için korku evini seçtiğini ifade eden Temiz, "Kendisini korku evine oyun oynamak için götüreceğimi söyledim. Hiçbir şekilde başına geleceklerden haberi yoktu. Biz arkadaşlarla korku evinde organizasyonu hazırladık. Her şey hazırdı. Oyunumuzu oynadık. Son odada ona büyük bir sürpriz yaptım. Dualarımın kabul olmasını istedim açıkçası. İstediğim de oldu. Son dakikaya kadar haberi yoktu. Kendisi de teklifime 'evet' dedi. Onu çok seviyorum. 'Son duanı et' diyerek evlenme teklifinde bulundum." diye konuştu.

Serik'teki bir okulda öğretmenlik yapan Gamze Deniz ise evlenme teklifini beklediği erkek arkadaşının bunu beklemediği bir anda yaptığını söyledi.

Sadece oyun oynamak ve arkadaşlarıyla vakit geçirmek için evden çıktığını belirten Deniz, duygularını şöyle anlattı:

"O anda normal korku oyununun içindeydim. Hiçbir şey anlamadım. Bana hiçbir şey belli etmedi. Yine oyunun devam ettiğini sanıyordum. Gözlerim kapalıydı. Gözlerimi açtığımda o atmosferi gördüm. Gülleri gördüm. Ben de bu evlilik teklifini kabul ettim. Bende böyle bir anı bıraktığı içinde kendisine teşekkür ediyorum. Biz bir yıl önce tanışmıştık. Bana evlilik teklifini başka türlü yapmış olsa kesinlikle anlardım. Çünkü hazırlıklıydım aslında bekliyordum ama korku evinde teklif yapacağını hiç beklemiyordum. Benim için değişik ve güzel bir anı oldu."

İş yeri sahibi Halil Güzel de Arif Temiz'in "Evlilik teklifi için ne yapabilirim?" diye sorduğunda heyecan ve korku dolu, yüksek adrenalinli bir organizasyon hazırladıklarını anlattı.


'Son duanı et' dedi ardından da evlilik teklifi etti
İhlas Haber Ajansı
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