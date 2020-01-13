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Döviz alan kişiyi 'biz polisiz, bu paralar sahte' diyerek dolandırmışlar

Bursa'da "inceleme" bahanesiyle bir kişinin 2 bin dolar ve 2 bin 500 lirası ile cep telefonu ve kimliğini aldıktan sonra yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
 13 Ocak 2020 14:52
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Döviz alan kişiyi 'biz polisiz, bu paralar sahte' diyerek dolandırmışlar

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde döviz bürosundan çıkan kişiye kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kapalı Çarşı'daki bir döviz bürosundan dolar alan kişiyi evine kadar takip eden 3 şüpheli, "Biz polisiz. Aldığınız döviz sahte. İnceleyip geri vereceğiz." dedi.

Bu kişinin elinden 2 bin dolar ve 2 bin 500 lira ile cep telefonu ve kimliğini alan zanlılar uzaklaştı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden vatandaş, durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan araştırma sonucu şüphelilerin R.A. (37), E.H. (40) ve C.E. (43) olduğu belirlendi.

Kısa süre sonra gözaltına alınan zanlılardan adliyeye sevk edilen R.A. tutuklandı. E.H. ve C.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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