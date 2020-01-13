Kastamonu Belediyesinin güneşten enerji üretme projesi onaylandı
|13 Ocak 2020 15:03
|Yazdır
Kastamonu Belediyesi tarafından Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne sunulan Güneş Elektrik Santrali Projesi onaylandı.
Proje kapsamında güneş panelleri İtfaiye Müdürlüğü, Geçici Hayvan Bakımevi, Belediye Başkanlığı Dış Hizmet Birimleri Kampüsüne kurulacak.
'ELEKTİRİK GİDERİNDE YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLAYACAK'
Elektrik giderinde yüzde 30 tasarruf sağlayacak proje için 6 milyon liralık yatırım yapılacak. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, projenin 2019 yılının son haftasında TEDAŞ Genel Müdürlüğüne sunulduğunu hatırlattı.
Projenin şehir için önemine değinen Vidinlioğlu, "Çok deneyimli başkan yardımcılarımız ve proje ekibimiz var. Bu doğrultuda projemizi bir an önce tamamlamak istiyoruz." dedi.
Yenilenebilir enerji projelerine önem verdiklerini ifade eden Vidinlioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Belediyemizin aylık çok ciddi bir elektrik gideri var. Onayını aldığımız projemizi tamamladığımızda elektrik giderinde aylık yüzde 30'luk bir tasarruf bekliyoruz. Ayrıca yine Güneş Enerji Panelleri tarlası kurmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte fazla enerjiyi ise satacağız. Projemiz ile elektrik enerjisi tasarrufunun yanında belediyemize gelir de getirmiş olacağız. Tabii ki bu süreç yeni istihdam imkanı da sağlayacak."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Marmara Adası 15 gün sonra elektiriğe kavuştu
13 Ocak 2020 16:24
|Kayısı çekirdeği, ABD'nin bademine rakip
13 Ocak 2020 16:10
|Çukurca Belediye Başkanı karda kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını anlattı
13 Ocak 2020 15:58
|Belediye Başkanı, hizmete giren otobüsleri şehir turuyla tanıttı
13 Ocak 2020 15:55
|Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde
13 Ocak 2020 14:49
|Depremde zarar görmüştü, yeniden hasta kabulüne başladı
13 Ocak 2020 13:58
|Van'da eğitime kar engeli
13 Ocak 2020 02:05
|Kar yağışı Ayder Yaylası'nı olumsuz etkiledi
12 Ocak 2020 19:40
|Norik Höyük'te 4 bin 500 yıllık biberonlar bulundu
12 Ocak 2020 18:08
|Riva Deresi'ne kentsel tasarım; 5 gölet yapılacak
12 Ocak 2020 16:34