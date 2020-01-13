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Kastamonu Belediyesinin güneşten enerji üretme projesi onaylandı

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu: Projemiz ile elektrik enerjisi tasarrufunun yanında belediyemize gelir de getirmiş olacağız
 13 Ocak 2020 15:03
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Kastamonu Belediyesinin güneşten enerji üretme projesi onaylandı

Kastamonu Belediyesi tarafından Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne sunulan Güneş Elektrik Santrali Projesi onaylandı.

Proje kapsamında güneş panelleri İtfaiye Müdürlüğü, Geçici Hayvan Bakımevi, Belediye Başkanlığı Dış Hizmet Birimleri Kampüsüne kurulacak.

'ELEKTİRİK GİDERİNDE YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLAYACAK'

Elektrik giderinde yüzde 30 tasarruf sağlayacak proje için 6 milyon liralık yatırım yapılacak. Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, projenin 2019 yılının son haftasında TEDAŞ Genel Müdürlüğüne sunulduğunu hatırlattı.

Projenin şehir için önemine değinen Vidinlioğlu, "Çok deneyimli başkan yardımcılarımız ve proje ekibimiz var. Bu doğrultuda projemizi bir an önce tamamlamak istiyoruz." dedi.

Yenilenebilir enerji projelerine önem verdiklerini ifade eden Vidinlioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belediyemizin aylık çok ciddi bir elektrik gideri var. Onayını aldığımız projemizi tamamladığımızda elektrik giderinde aylık yüzde 30'luk bir tasarruf bekliyoruz. Ayrıca yine Güneş Enerji Panelleri tarlası kurmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçte fazla enerjiyi ise satacağız. Projemiz ile elektrik enerjisi tasarrufunun yanında belediyemize gelir de getirmiş olacağız. Tabii ki bu süreç yeni istihdam imkanı da sağlayacak."
Anadolu Ajansı
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