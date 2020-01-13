Bahçeli, uzun süre sonra TBMM Grup Toplantısı'na katılacak

BAKAN SELÇUK: MEZUN SAYISINA GÖRE İHTİYAÇ AZLIĞI DURUMU HER BRANŞTA VAR Milli Eğitim Bakanı, öğretmen atamalarına dair soruya verdiği cevapta, "mezun sayısına göre ihtiyaç azlığı durumu sadece öğretmenlerde yok hemen hemen her branşta var" dedi.