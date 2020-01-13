Sözcü gazetesi davasının gerekçeli kararı açıklandı

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı ve hükme bağlanan davanın gerekçeli kararında, "17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT tırlarının durdurulması ve son olarak da 15 Temmuz darbe girisimi donemlerinde orgute adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini ustlendigi, bu konuda yuzlerce algı iceren haberler kamuoyuna sistematik ve sureklilik icerecek sekilde duyuruldugu, bunların gazetecilik faaliyeti kapsamında olamayacagı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Aralık 2019 tarihinde davaya ilişkin verdiği kısa kararın gerekçesini yazma işlemini tamamladı.

Mahkeme heyetince hazırlanan 165 sayfalık gerekçeli kararda, iddianame, savcılık mütalaası, tanık beyanları, sanık savunmaları, gazete kupürleri, FETO/PDY'nin silahlı teror orgutune ilişkin bilgiler, delillerin değerlendirilmesi, sanıkların hukuki durumu ile kısa karar yer aldı.

Davaya konu haber kupürlerine ve konularına yer verilen gerekçeli kararda, gazetenin 30 Mayıs 2015'te hukuka aykırı yontemlerle elde edilmis olan ve tamamen FETO/PDY mensuplarının planlı ve organize sekilde devlet aleyhine casusluk faaliyeti kapsamında MİT'e ait tırların durdurulması eyleminin goruntulerini, hakkında kısıtlılık kararı bulunmasına ragmen kamuoyuna mansetten duyurdugu aktarıldı.

Gazetenin bu goruntuleri paylasarak FETO'nün olusturmak istedigi "Türkiye'yi teror orgutlerine silah yardımı yapıyor" algısına hizmet eder nitelikte oldugu belirtilen kararda, gazetenin bu goruntuleri kamuoyuna verirken de orgutun asıl amacına hizmet eder nitelikte vatana ihanet baslıgını kullandıgı vurgulandı.

" 'NAYLON DARBE' YAZISI ÖRGÜTSEL ALGIYI YAYMA HEDEFİNE HİZMET ETMİŞTİR"

Gerekçeli kararda, FETO'nun medya yapılanması ile ilgili hazırlanan raporun sonuc bolumunde, medya yapılanmasının amaclarından birinin de "Devletin, ulkenin gelecegini ilgilendiren milli konularda tersine algı yapmak" olduguna işaret edilerek, şu değerlendirme yapıldı:

''Sözcü gazetesinde yapılan bu tur haberlerin de amacı budur. Gazete yapmıs oldugu bu haberle orgutun emellerinin degisik kitlelere ulasmasına yardım etmis, orgutun elini guclendirme adına orgute yardım etmistir. Yine 15 Temmuz darbe girisimden hemen sonra Sozcu gazetesi aynı sekilde orgutun algı faaliyetlerine sahip cıkarak, algı faaliyetlerinin toplumun farklı kesimlerine yayılmasını cabalamıstır. Soyle ki; toplumda tanınmıs gazetenin yazarı olan dosyamız sanıgı Necati Dogru'nun darbe girisimin hemen akabinde 17 Temmuz 2016 tarihinde gazetede yayınlanan 'Naylon darbe!' baslıklı yazısı iceriginde, 'Naylon darbeciler! Iktidarı devirmeye kalktılar. Daha da guclendirdiler. Yoksa bu tezgahlanmıs bir darbe miydi? Danısıklı dovusten bir kalkısma mıydı? Sen kalk Cumhurbaskanına darbe yaptım diye TRT'de bildiri okut, git Genelkurmay Baskanını tutukla! Tankla TOMA'yı tokustur. Basarısız darbe yap. Kabak gibi tutuklan. Ustun cıplak! Elin arkadan kelepceli. Yere yuzukoyun uzan. Merak ediyorum: Bu darbecilerin tamamı, suzme saf Fethullahcı subaylar mıdır? Kutulardan dolar cıktıgı o 17 - 25 Aralık doneminden bu yana surekli Fethullahcı avı yapıldı, cok sayıda Fethullahcı tutuklandı. Buna ragmen orduda emir - komuta zincirini kırıp darbe girisimine basvuracak bu kadar cok Fethullahcı subay nasıl gizli kaldı... '' seklinde ifadeler kullanarak, 15 Temmuz darbe girisimin basarısızlıkla sonuclanmasından sonra FETO/PDY silahlı teror orgutu mensuplarının sosyal medya uzerinden baslatmıs oldugu 'kontrollu darbe, hayali darbe, darbe tiyatrosu' gibi orgut uyeleri tarafından kurgulanan orgutsel algıyı yayma hedefine hizmet etmiştir.''

"FETÖ/PDY'YE YARDIM EYLEMİ İŞLEDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR"

Özellikle sanıgın soz konusu yazısının gazetede yayınlanmasından cok kısa bir sure sonra orgut mensuplarınca sosyal medyada retweet edilerek yayılıp genis toplum kesimine ulastırılmaya calısıldıgı anlatılan gerekçeli kararda, orgute ait sosyal medya hesaplarının sanıgın yazısını sahiplenerek daha onceden kendilerinin yaptıgı yalan paylasımların ve algının dogru oldugu konusunda sosyal medyada ikna cabalarına girdikleri dikkate alındıgında, Sozcu gazetesi ve Sozcu internet haber sitesi tarafından kamuoyuna sunulan bircok haber, kose yazısının gazetenin yuruttugu algı faaliyetlerini ortaya koyabilecek deliller kapsamında olduğu vurgulandı.

Gerekçeli kararda, yapılan degerlendirme sonucunda Sozcu gazetesinin 17-25 Aralık surecinden baslayarak 15 Temmuz 2016 tarihinden yasanan darbe girisiminden sonrada da devam eden haberleri bir butun olarak incelendiginde, FETO/PDY silahlı teror örgutunun amac ve ideallerine hizmet eder vaziyette oldugu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

''Özellikle orgutun mesru hukumeti devirmek icin girismis oldugu 17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT tırlarının durdurulması ve en son olarak da 15 Temmuz darbe girisimi donemlerinde orgute adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini ustlendigi, bu konuda yuzlerce algı iceren haberler kamuoyuna sistematik ve sureklilik icerecek sekilde duyuruldugu, bunların gazetecilik faaliyeti kapsamında olamayacagı, orgut tarafından toplumun baska kesimlerinde olusturulmak istenen ve tum topluma yaymayı amacladıgı algının Sozcu gazetesi tarafından yapıldıgı, boylelikle gazetenin her ne kadar orgutle arasında organik ve hiyerarsik anlamda bag yok ise de, kamuoyunda orgutun stratejileri dogrultusunda algı faaliyetleriyle bilerek ve isteyerek orgutun amacına hizmet ettigi, bu kapsamda Sozcu Medya kurumunun FETO/PDY Silahlı Teror orgutune yardım eylemini isledigi tum dosya kapsamında toplanan delillerden anlasılmıstır.''