Çukurca Belediye Başkanı karda kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını anlattı

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi Belediye Başkanı Emin Taşgın, su hattındaki arızayı gidermek için çıktıkları ormanlık alanda karda mahsur kaldıkları sırada yanındaki iki işçiye uyumamaları yönünde telkinde bulunduğunu söyledi.

Domaniç İlçe Hastanesinde tedavisi süren Taşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gündür Ilıcaksu Mahallesi'ne su verilememesi nedeniyle dün sabah belediye işçileri Ramazan Gültekin ve Coşkun Aztekin'i yanına alarak arızayı gidermek amacıyla 15 kilometre uzaklığında ormanlık alanda bulunan Demirli mevkisine doğru yola çıktığını anlattı.

İşçilerini bölgeye yalnız göndermeye gönlünün razı olmadığını belirten Taşgın, şöyle devam etti:

"Safa köyü üzerinden gitmeye çalıştık ama orada 3 metre kar olduğu için kepçe ilerleyemedi. Yürüyerek gidelim dedik, 1 saate 100 metre ancak ilerleyebildik. Öğlen ise farklı bir dağ yolundan gitmeye karar verdik. Fırtınanın da etkisiyle kar kalınlığı 4 metreye yaklaşan yerler vardı. Karın yumuşak olması sebebiyle belimize kadar kara saplanarak ilerledik. Yanımıza yiyecek içecek, ateş gibi bir şey de almamıştık. Molalarda su ihtiyacımızı kar yiyerek giderdik. Saatlerce yürüdükten sonra akşam saatlerinde arızanın bulunduğu bölgeye ulaştık."

Taşgın, telefondaki el feneri sayesinde, 3 metreye ulaşan karın altında kalan su deposunu bulup çalışmalara başladıklarını aktardı.

Arızayı giderdikten sonra aynı yoldan dönüşe geçtiklerini dile getiren Taşgın, "Eşime, 'Merak etmeyin' diye mesaj attım, telefonumun şarjı bitince irtibatımız koptu. Yorgunluk ve soğuktan bitkin hale düşmüştük. İşçi arkadaşlarımla sürekli konuşuyordum ve kesinlikle uyumamaları gerektiğini söylüyordum. Bir arkadaşımız tamamen bitkin hale düşmüştü ki ekiplerin bizi aramaya geldiğini gördük ve kurtarıldık." diye konuştu.

- Donma tehlikesi geçiren işçi daha önce toprak altında kalmış

İşçilerden Ramazan Gültekin de vatandaşlara hizmet için can pahasına olsa dahi severek çalıştıklarını vurguladı.

Gültekin, 2014'te belediye çalışmaları sırasında ölüm tehlikesi atlattığını belirterek, "Toprak altında kaldım, kaburgalarım kırılmış ve akciğerim zedelenmişti. Bacaklarım ve kolum kırılmıştı. Bu kez de dağda çalışmalar kapsamında yorgun ve bitkin düştük. Allah'a şükür ki köylülerimiz ve ekiplerimiz kurtardı." dedi.

Hastanenin Başhekimi Uzman Dr. Yunus Şengün ise Taşgın ve işçilerin kısa sürede taburcu edileceği bilgisini verdi.