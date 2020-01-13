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Ünlü futbolcu, cezaları Cumhurbaşkanı'nın verdiğini sanıyor!

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarındaki %100 Futbol programında Caner Erkin ile arasında geçen dikkat çeken diyaloğu aktardı.
 13 Ocak 2020 16:09
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Ünlü futbolcu, cezaları Cumhurbaşkanı'nın verdiğini sanıyor!

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarındaki %100 Futbol programında Caner Erkin ile arasında geçen dikkat çeken diyaloğu aktardı.

Dilmen, Beşiktaş'ta Caner Erkin'in Başakşehir ile oynadıkları maçta yaptığı hareketlerden sonra aldığı 6 maç cezayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdirdiğini sandığını aktardı.

Sporx'in aktardığına göre Rıdvan Dilmen programda, "Caner Erkin'i severim, çok sohbetim olan bir kardeşimiz değildi. Bir gün beni aradı, 6 maç ceza almış ya. 'Cumhurbaşkanımız beni seviyor sanıyordum' dedi. 'Hayırdır bir şey mi oldu?' dedim.'6 maç ceza verilmesini Cumhurbaşkanımız istemiş' dedi.

Oğlum saçmalama, senin ceza aldığından bile haberi yoktur' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir gün sohbet ederken, 'Hangi Caner?' dedi. 'Ne olmuş ona?' dedi. Ona kim ne dediyse... Maçı seyrediyormuş da, bilmem neymiş de. Fatih Terim milli takıma geliyor, o istedi deniyor. Verilen veya verilmeyen cezaların sorumlusu TFF'dir" ifadelerini kullandı.


'6 maç ceza verilmesini Cumhurbaşkanımız istemiş!'
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