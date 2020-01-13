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Ekonomistlerin faiz beklentisi

AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 12'si politika faizinde değişiklik beklemezken, 9'u faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin tahminleri 25-100 baz puan arasında yer aldı
 13 Ocak 2020 16:16
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Ekonomistlerin faiz beklentisi

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, faizlerde indirim beklemiyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

9 EKONOMİST 25-100 PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Buna göre, 12 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını öngörüyor. 12 Aralık 2019'daki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 12,00 düzeyine çekilmişti.
Anadolu Ajansı
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