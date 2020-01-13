Marmara Adası 15 gün sonra elektiriğe kavuştu
|13 Ocak 2020 16:24
|Yazdır
Balıkesir'in Marmara Adasında deniz altından geçen elektrik kablolarının kopması sonucu 15 gündür jeneratörler vasıtasıyla verilen elektrik arızanın giderilmesi ile normale döndü.
10 bin nüfuslu Marmara Adasında yeni yıla iki gün kala bölgeden geçen yabancı uyruklu bir geminin çıpa atması sonucu deniz altından elektrik enerjisi sağlayan kablolar kopmuştu. 36 saat karanlıkta kalan ada sakinleri yerel yönetimin ve adada bulunan mermer ocaklarının temin ettiği jenaratörler vasıtasıyla geçici olarak aydınlığa kavuşmuştu.
15 gündür deniz altından geçen kabloların onarılması için sürdürülen çalışmalar bugün tamamlanarak adaya normal elektrik verilmeye başlandı.
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy yaptığı açıklamada "Adamızda bir süredir devam eden elektrik arızasında mutlu sona ulaştık. İşletmeler dahil olmak üzere bugünden itibaren normal kullanıma geçtik. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarımız gerek işletmelerimizle koordine içerisinde tüm imkanlarlarımızı seferber ederek çözüme ulaştık" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Giresun'da ilk kez düzenlenen kitap fuarına 50 bin kişi katıldı
13 Ocak 2020 18:27
|İBB'nin Selahattin Demirtaş'ın kitabını satmasına protesto
13 Ocak 2020 17:58
|Bağcılar'da iki araç kaza yaptı, tramvay seferleri durdu
13 Ocak 2020 16:56
|Mesai saatleri dışında çalıştıkları hastaneyi boyadılar
13 Ocak 2020 16:46
|Kayısı çekirdeği, ABD'nin bademine rakip
13 Ocak 2020 16:10
|Çukurca Belediye Başkanı karda kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını anlattı
13 Ocak 2020 15:58
|Belediye Başkanı, hizmete giren otobüsleri şehir turuyla tanıttı
13 Ocak 2020 15:55
|Kastamonu Belediyesinin güneşten enerji üretme projesi onaylandı
13 Ocak 2020 15:03
|Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde
13 Ocak 2020 14:49
|Depremde zarar görmüştü, yeniden hasta kabulüne başladı
13 Ocak 2020 13:58