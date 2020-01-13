Mesai saatleri dışında çalıştıkları hastaneyi boyadılar
|13 Ocak 2020 16:46
|Yazdır
Şırnak'ın Silopi İlçe Devlet Hastanesi koridorları hastane personelleri tarafından boyandı.
Silopi Devlet Hastanesi personelleri bir araya gelerek, mesai dışındaki saatlerde hastane duvarlarını boyadı. Otomasyon görevlileri, temizlik ve diğer bölümlerde çalışan personeller, vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için hastane iç duvarlarını boyadı. Yapılan bakım ve onarımdan memnun kalan vatandaşlar, teşekkürlerini sundu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Personel Şefi Şahin Eren, kendi imkanları ile boya yaptıklarını ve mesai sonrası çalışan arkadaşlarına teşekkürü borç bildiğini söyledi. Otomasyon Personel Şefi Abdullah Ökten de, vatandaşın kendini daha iyi, refah bir ortamda hissetmesi adına boya yaptıklarını ve bu kapsamda çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Giresun'da ilk kez düzenlenen kitap fuarına 50 bin kişi katıldı
13 Ocak 2020 18:27
|İBB'nin Selahattin Demirtaş'ın kitabını satmasına protesto
13 Ocak 2020 17:58
|Bağcılar'da iki araç kaza yaptı, tramvay seferleri durdu
13 Ocak 2020 16:56
|Marmara Adası 15 gün sonra elektiriğe kavuştu
13 Ocak 2020 16:24
|Kayısı çekirdeği, ABD'nin bademine rakip
13 Ocak 2020 16:10
|Çukurca Belediye Başkanı karda kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını anlattı
13 Ocak 2020 15:58
|Belediye Başkanı, hizmete giren otobüsleri şehir turuyla tanıttı
13 Ocak 2020 15:55
|Kastamonu Belediyesinin güneşten enerji üretme projesi onaylandı
13 Ocak 2020 15:03
|Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde
13 Ocak 2020 14:49
|Depremde zarar görmüştü, yeniden hasta kabulüne başladı
13 Ocak 2020 13:58