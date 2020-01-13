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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
 13 Ocak 2020 17:19
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ zanlıları İ.K, S.K. ve D.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.K. ve D.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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