Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|13 Ocak 2020 17:20
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,8770
|5,8780
|5,8720
|5,8730
|Avro
|6,5190
|6,5200
|6,5280
|6,5290
|Sterlin
|7,6570
|7,6980
|7,6060
|7,6440
|İsviçre Frangı
|6,0110
|6,0410
|6,0280
|6,0580
|ANKARA
|ABD Doları
|5,8550
|5,9150
|5,8450
|5,9050
|Avro
|6,4900
|6,5600
|6,4950
|6,5650
|Sterlin
|7,5990
|7,7470
|7,5220
|7,6730
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