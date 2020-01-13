Ceyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 478,00 liradan işlem gördü
|13 Ocak 2020 17:26
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 293,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.955,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 293,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|293,00
|293,20
|293,40
|293,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.931,00
|1.952,00
|1.934,00
|1.955,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|267,00
|271,00
|267,50
|271,50
|Lira(Tam) Ziynet
|1.887,00
|1.907,00
|1.890,00
|1.910,00
|Yarım Ziynet
|943,00
|953,00
|945,00
|955,00
|Çeyrek Ziynet
|472,00
|477,00
|473,00
|478,00
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