Adana'da FETÖ'den yargılanan 4 eski polise beraat
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan 4 eski polisin beraatine karar verildi
|13 Ocak 2020 17:38
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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada tutuksuz yargılanan 4 eski polisin beraatine karar verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar F.K, B.G, M.Y. ve E.Ç. ile avukatları katıldı.
Sanık F.K. savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.
Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadığını ifade ederek beraat talebinde bulundu.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki değerlendirmesini tekrar ederek, tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanıkların beraatine karar verdi.
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