1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac'ın General Hafter ile yüz yüze görüşmeyi reddettiği açıklandı
 13 Ocak 2020 17:50
Yazdır
Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serrac'ın General Hafter ile yüz yüze görüşmeyi reddettiği açıklandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda devam eden ateşkes görüşmeleri için Rusya sabah saatlerinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Serrac ile General Hafter'in görüşme yapacağını açıklamıştı. Türk ve Rus heyetlerinin arabuluculuğunda devam eden görüşmelerde Libya'nın 2 önemli ismi olan Serrac ile General Hafter görüşmesinin gerçekleşmeyeceği öğrenildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Orta Doğu'da yayın yapan bir basın kuruluşuna yaptığı açıklamada Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Serrac'ın General Hafter ile görüşme yapmayacağını söyledi. Görüşmenin gerçekleşmemesine rağmen ateşkes için heyetlerarası görüşmelerin devam ettiğini kaydeden Mişri, Serrac ve Hafter'e bağlı diplomatların Moskova'da görüşmeleri sürdürdüğünü ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İran yine karıştı
13 Ocak 2020 07:30		 Irak'ta ABD üssüne füzeli saldırı: 3 asker yaralı
12 Ocak 2020 19:54
Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! Hesabı askıya aldı
12 Ocak 2020 17:48		 İran, İngiliz Büyükelçisi'ni gözaltına aldı
12 Ocak 2020 17:08
Twitter'de 1000 kişiye 54'er bin lira dağıtacak
12 Ocak 2020 13:57		 İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi, İran'da gözaltına alındı
12 Ocak 2020 07:01
Libya'da, Hafter ateşkesi kabul etti
12 Ocak 2020 00:40		 BM'de 10 ülke oy kullanma hakkını kaybetti
11 Ocak 2020 23:37
Ruhani'den özür telefonu
11 Ocak 2020 22:00		 Ukrayna: İran, bütün verileri teslim etti
11 Ocak 2020 20:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:27 - Giresun'da ilk kez düzenlenen kitap fuarına 50 bin kişi katıldı18:18 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:15 - Jandarma komandoların yakın boğuşma eğitim görüntüleri nefes kesti18:11 - Lüks ve ultra lüks otomobilde en çok bu markayı aldık18:09 - Oscar adayları açıklandı18:05 - Kadın Polisler, kadın şiddetine dikkat çekmek için broşür dağıttı17:58 - İBB'nin Selahattin Demirtaş'ın kitabını satmasına protesto17:54 - Kendisini İçişleri Bakanlığında müdür olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı17:50 - Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti17:45 - 'MHP bize güvenmiyorsa, önerge getirsin'
17:38 - Adana'da FETÖ'den yargılanan 4 eski polise beraat17:36 - Nefes borusuna kaçan yemek öldürdü17:26 - Ceyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:20 - Dövizde gün sonu fiyatları17:20 - Süleyman Soylu'nun sağlık durumu iyi17:19 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı17:14 - AÖF final sınavı giriş belgeleri yayımlandı17:11 - Balıkçılar yeni yılda 'hamsi' sevinci yaşıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik itibarını zedelememek için açıklamadı, Özdemir ikna oldu
Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı
Erdoğan, İsmailağa Cemaatini ziyaret etti
SGK fark etti... 700 bin kişiyi sahte yolla emekli yaptılar!
MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması
MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
Kamu kurumları için norm kadro çalışması takvimi işliyor
Sağlık Bakanlığı'ndan, 2828 sayılı kanun kapsamında yerleşen adaylar hakkında duyuru
Ali Tezel serbest bırakıldı
Tiyatro ziyaretine bir tepki de İyi Parti'den
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çocuklarının yanında sigara içen ebeveynler 1
nefi 1
heyhat 1
depremde ölene şehit denmez 1
avustralya'da develerin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi 2
ilkokul 1
Cumhurbaşkanı erdoğan'ın ismailağa şeyhini ziyaret etmesi 1
Evdeki tatlıyı bitirmeden içi rahat etmeyenler 2
11.01.2020 türkiye vs polonya maçı 4
kredi kartı taksit sayısı 3 aya düşürüldü 1
SON İLANLAR
Trabzon Su Kanalizasyon İdaresi 223 personel alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 5 İşçi Alacak
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Konakkuran Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 20 İşçi Alacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam