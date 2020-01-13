Kendisini İçişleri Bakanlığında müdür olarak tanıtan dolandırıcı tutuklandı
|13 Ocak 2020 17:54
|Yazdır
Bursa'da bekçi olmak isteyen bir kişinin parasını, kendisini İçişleri Bakanlığında müdür olarak tanıtarak dolandıran şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa'da pazarcılık yapan A.A. meslektaşı M.D. aracılığıyla kendisini İçişleri Bakanlığında müdür olarak tanıtan F.Ş. ile tanıştı.
Bekçi olmak isteyen A.A, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da tanıdığını ve yardımcı olabileceğini söyleyen F.Ş'ye 5 bin 725 lira verdi.
Kısa süre sonra durumdan şüphelenen A.A. Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne giderek F.Ş'den şikayetçi oldu.
Konuyla ilgili çalışma sonucu İstanbul'da ikamet eden F.Ş. yakalandı.
İfadesinde iddiaları reddeden F.Ş. sosyal medya hesabındaki devlet büyükleriyle olan paylaşımlarından dolayı insanların bu şekilde kanıya varmış olabileceklerini belirtti.
F.Ş, şüpheli M.D. vasıtasıyla tanıdığını söylediği A.A'nın bekçilik sınavına girmek istediğini ancak boyunun kısa olması nedeniyle giremediğini öğrenince, İstanbul'da bulunan bir hastaneden gerekli raporu aldırabileceğini söylediğini, müşteki şahsın gönderdiği 5 bin 725 lirayı da kendisinin talep etmediğini, müştekinin hediye olarak gönderdiğini iddia etti.
Daha önce aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı ve hakkında adli işlem yaptığı tespit edilen F.Ş. tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Nefes borusuna kaçan yemek öldürdü
13 Ocak 2020 17:36
|Önce köpeği öldürdüler, sonra üç evi soydular
13 Ocak 2020 16:32
|Savcı meşru müdafaa dedi, mahkeme tutukluluğa devam
13 Ocak 2020 15:42
|Mersin'de kayıp bekçiler 3 gündür aranıyor
13 Ocak 2020 15:17
|Barbekü yapacaktı, havaya uçmaktan son anda kurtuldu
13 Ocak 2020 15:11
|Döviz alan kişiyi 'biz polisiz, bu paralar sahte' diyerek dolandırmışlar
13 Ocak 2020 14:52
|Yüksek Hızlı Tren kazası davasında tutuklu sanıklar savunma yaptı
13 Ocak 2020 14:23
|Beylikdüzü'nde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 ağır yaralı
13 Ocak 2020 14:16
|Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 1 tutuklama
13 Ocak 2020 14:14
|Kaybolan üniversite öğrencisi özel harekat timlerince aranıyor
13 Ocak 2020 13:39