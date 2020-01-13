1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Giresun'da ilk kez düzenlenen kitap fuarına 50 bin kişi katıldı

Giresun Belediyesi tarafından 4-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 'Giresun 1. Kitap Fuarı' sona erdi. Fuara ilişkin Belediyeden yapılan açıklamada fuarı 50 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi
 13 Ocak 2020 18:27
Yazdır
Giresun'da ilk kez düzenlenen kitap fuarına 50 bin kişi katıldı

Giresun Belediyesi tarafından 4-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenen 'Giresun 1. Kitap Fuarı' sona erdi. Fuara ilişkin Belediyeden yapılan açıklamada fuarı 50 bin kişinin ziyaret ettiği belirtildi.

Giresun Belediyesinde ilki düzenlenen fuarda 28 misafir yazar, 20 Giresunlu yerel yazar ve 75 yayın evinin katıldı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını yoğun ilgi ve övgü alan kitap fuarının bir kültür şöleni havasında geçtiğini söyledi.

Fuarı her yıl düzenleyeceklerini ikincisini ise 2020 Aralık ayı içerisinde yapılacağını ifade eden Şenlikoğlu, " Yazarlarımız ve yayın evlerimiz anlamında, istediğimiz, hedeflediğimiz rakamlara ulaştık. Giresun'un kimliği açısından bu önemli. Giresun'un geçmişten beri okuyan ve yazan bir kimliği var. Kitap fuarı da bunu perçinledi. Ziyaretçi sayısı istediğimiz rakamları buldu. Gelen yazarlarla yakından ilgilendik ve görüşlerini aldık. Kendileri 'Giresun 1.Kitap Fuarı'nın sözü edilen, yayınevleri ve yazarlar açısında çok ayrı bir yeri olduğundan bahsettiler. Buda bizi gerçekten gururlandırdı. Fuarımıza katılan yayınevleri ve yazarlarımıza, ziyaret eden her yaştan vatandaşlarımıza ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da su kesintisi
13 Ocak 2020 20:14		 Mesai saatleri dışında çalıştıkları hastaneyi boyadılar
13 Ocak 2020 18:55
İBB'nin Selahattin Demirtaş'ın kitabını satmasına protesto
13 Ocak 2020 17:58		 Bağcılar'da iki araç kaza yaptı, tramvay seferleri durdu
13 Ocak 2020 16:56
Marmara Adası 15 gün sonra elektiriğe kavuştu
13 Ocak 2020 16:24		 Kayısı çekirdeği, ABD'nin bademine rakip
13 Ocak 2020 16:10
Çukurca Belediye Başkanı karda kurtarılmayı beklerken yaşadıklarını anlattı
13 Ocak 2020 15:58		 Belediye Başkanı, hizmete giren otobüsleri şehir turuyla tanıttı
13 Ocak 2020 15:55
Kastamonu Belediyesinin güneşten enerji üretme projesi onaylandı
13 Ocak 2020 15:03		 Moda sahilinin 44 yıllık dosyası yeniden gündemde
13 Ocak 2020 14:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:18 - Erdoğan, Bakan Selçuk ve Memur-Sen heyetini kabul etti20:14 - İstanbul'da su kesintisi20:10 - Cemevleri ibadethane statüsünde tanınacak20:06 - Sokakta yaşayan Hasan'ın kanaatkar tutumu takdir topluyor20:02 - Kurduğu kaz çiftliğinde taleplere yetişemiyor19:58 - Türkiye'de en çok hangi dünya liderine güveniyor?19:54 - Ali Erbaş'tan Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyareti19:46 - Baba yadigarı 1996 model Kartal'ı 4x4 cipe çevirdi19:42 - Kenan Sofuoğlu, siyaseti bırakıyor19:38 - İBB Meclisi Başkanvekili AK Parti'li Gümüşdağ istifa edecek
19:34 - TÜBİTAK Başkanı'ndan yerli otomobili açıklaması19:30 - Her sabah gönüllü olarak sokakları temizilyor19:26 - Bakanlık, o anestezi ilacının kullanımını durdurdu19:22 - Silivri depremini bildi, yeni uyarılarda bulundu19:18 - Bakanlık yetkilisinden İBB'ye metro ve yol tepkisi19:14 - Bakan Selçuk'tan imam hatip değerlendirmesi19:10 - Kışanak ve Tuncel hakim karşısına çıktı19:06 - FETÖ'den gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenlik itibarını zedelememek için açıklamadı, Özdemir ikna oldu
Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı
SGK fark etti... 700 bin kişiyi sahte yolla emekli yaptılar!
Erdoğan, İsmailağa Cemaatini ziyaret etti
MHP'li Enginyurt'tan 'Bakan'ın boğazına yapıştım' açıklaması
MAK Araştırma: AK Parti-MHP yüzde 50+1'e ulaşamıyor
Kamu kurumları için norm kadro çalışması takvimi işliyor
Sağlık Bakanlığı'ndan, 2828 sayılı kanun kapsamında yerleşen adaylar hakkında duyuru
Ali Tezel serbest bırakıldı
Tiyatro ziyaretine bir tepki de İyi Parti'den
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
11.01.2020 türkiye vs polonya maçı 4
namık kemal 3
nefi 1
leicester city 1
sıcaklığın gündüz bile eksi derecelerde olması 5
tecahül-i arif 5
bebeklerini öptürmek istemeyen anneler 1
13.01.2020 süleyman soylu'nun rahatsızlanması 1
depremde ölene şehit denmez 1
Cumhurbaşkanı erdoğan'ın ismailağa şeyhini ziyaret etmesi 1
SON İLANLAR
Trabzon Su Kanalizasyon İdaresi 223 personel alacak
Abana Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 5 İşçi Alacak
Çilimli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Konakkuran Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 20 İşçi Alacak
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Engelli İşçi Alım İlanı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Erciyes Üniversitesi Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam